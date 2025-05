Wien (www.anleihencheck.de) - Die Schnellschätzung zur BIP-Entwicklung der Eurozone im ersten Quartal konnte mit einer positiven Überraschung aufwarten, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG (RBI).So sei das Wachstum mit 0,4% (p.q.) stärker ausgefallen als von den Analysten und dem Konsens erwartet worden sei (0,2%). Das Wachstum in Spanien sei mit 0,6% p.q. zwar etwas schwächer ausgefallen als gemeinhin erwartet worden sei (0,7%), deute aber weiterhin auf eine solide Entwicklung hin. In Deutschland und Frankreich habe nach den negativen Wachstumsraten des letzten Quartals wieder ein positives Wachstum verbucht werden können (DE: 0,2%, FR: 0,1%). Auch Österreichs Wirtschaft sei überraschend auf den Wachstumspfad zurückgekehrt (0,2% p.q.). Ein wesentlicher Treiber sei dabei die hiesige Industrie gewesen, die zu Jahresbeginn ein Lebenszeichen gesendet habe; im Schlepptau davon hätten sich auch unternehmensnahe Dienstleistungen und der Export gut entwickelt. ...

