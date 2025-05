DAX startet mit Rückenwind - Anleger setzen auf Entspannung im Welthandel

Der deutsche Aktienmarkt zeigt sich am Freitagvormittag freundlich. Der DAX legt zu, beflügelt von positiven Signalen im internationalen Handel. Auch der europäische STOXX 50 verzeichnet Zugewinne, während der S&P 500 nach einer Serie von Gewinnen stabil bleibt. Die Märkte profitieren von der Hoffnung auf eine Entspannung der Handelsbeziehungen zwischen den USA und China, was die Risikobereitschaft der Anleger stärkt.

Makroökonomischer Überblick

Am heutigen Tag stehen keine bedeutenden makroökonomischen Veröffentlichungen in Deutschland oder der Eurozone an. Die Anleger richten daher ihre Aufmerksamkeit auf internationale Entwicklungen, insbesondere auf die Fortschritte in den Handelsgesprächen zwischen den USA und China.

Meistgehandelte Aktien im Fokus

Deutsche Unternehmen:

SAP SE : Die Aktie des Softwarekonzerns zeigt sich am Freitagvormittag freundlich. SAP profitiert weiterhin von der starken Nachfrage nach KI-basierten Unternehmenslösungen, was das Interesse der Investoren hoch hält.

Siemens AG: Siemens-Aktien verzeichnen am Freitagvormittag leichte Gewinne. Das Unternehmen kündigte heute eine strategische Partnerschaft im Bereich nachhaltiger Energielösungen an, was positive Impulse für den Kurs liefert.

Internationale Unternehmen:

ING Groep N.V.: Die niederländische Bank meldete heute einen Nettogewinn von 1,455 Milliarden Euro für das erste Quartal 2025, unterstützt durch ein starkes Wachstum bei Kundeneinlagen und Gebühreneinnahmen. Die Aktie reagiert mit einem deutlichen Kursanstieg.

Anbei finden Sie äquivalente Produkte zu den aktuell beliebtesten Hebelprodukten an der European Warrant Exchange (EUWAX). Die EUWAX ist ein Handelsplatz, an dem Aktien, Anleihen, Fonds und derivative Finanzprodukte gehandelt werden. Im Folgenden sehen Sie die beliebtesten Titel, gemessen am gehandelten Volumen.

Turbos Open End

Basiswert Name WKN Briefkurs in EUR Kurs Basiswert Knock-Out Barriere Hebel Laufzeit DAX® Bull UG4ZBH 23,51 22803,5 Punkte 20463,929368 Punkte 9,76 Open End DAX® Bull UG5B36 6,8 22803,5 Punkte 22163,005996 Punkte 33,52 Open End DAX® Bear UG4BTY 3,22 22827 Punkte 23105,69376 Punkte 64,23 Open End DAX® Bull UG5B30 6,87 22803,5 Punkte 22152,73994 Punkte 33,52 Open End DAX® Bull UG3Y46 2,90 22827 Punkte 22995,761832 Punkte 78,72 Open End

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 02.05.2025; 10:00 Uhr;

Optionsscheine

Basiswert Name WKN Briefkurs in EUR Kurs Basiswert Basispreis (Strike) Omega Letzter Bewertungstag Rheinmetall Call UG0JV2 57,22 1529,25 EUR 1000,00 EUR 2,25 17.09.2025 DAX® Call UG33NX 1,22 22830 Punkte 27400,00 Punkte 18,05 19.12.2025 Henkel Call HD2HXP 0,05 68,8 EUR 75,00 EUR 24,22 18.06.2025 Renk Group Call UG4V9W 14,03 53,985 EUR 45,00 EUR 2,8 17.09.2025 Microsoft Call HC331D 4,71 427,405 USD 380,00 USD 6,32 18.06.2025

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 02.05.2025; 10:15 Uhr;

Faktor-Optionsscheine

Basiswert Name WKN Briefkurs in EUR Kurs Basiswert Basispreis (Strike) Faktor Laufzeit Taiwan Semiconductor HD2TBP 5,17 172,675 129,574579 USD 4 Open End Meta Platforms HD2RXS 8,41 575,495 381,582132 USD 3 Open End Münchener Rückversicherungs HD5UU0 11,69 575,3 467,774279 EUR 5 Open End LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton HC19QF 1,66 489,25 325,341148 EUR 3 Open End TotalEnergies HC19U8 5,26 51,1 34,114477 EUR 3 Open End

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 02.05.2025; 10:30 Uhr;

