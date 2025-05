Valencia (ots/PRNewswire) -Berklee Valencia wird dem international anerkannten schottischen Komponisten Patrick Doyle bei seiner Aufnahmefeier (https://valencia.berklee.edu/events/commencement) am Montag, den 7. Juli 2025 den Ehrendoktortitel verleihen.Mit seiner Musik erreicht er ein weltweites Publikum von über einer Milliarde Menschen. Doyle hat mehr als 60 Spielfilme vertont und mit einigen der renommiertesten Regisseure der Welt zusammengearbeitet. Neben dem Film komponierte er mehrere Original-Konzertstücke und unterstützt aktiv Organisationen, die sich der Förderung der nächsten Generation von künstlerischen Talenten widmen.Doyle wird für sein außergewöhnliches Werk und seinen nachhaltigen Einfluss auf die Filmindustrie gewürdigt. "Seine Hingabe an die Kunst der Filmmusik, seine Leidenschaft für das Erzählen von Geschichten durch Musik und sein Engagement, seinen Einfluss über die musikalische Sphäre hinaus auszudehnen, haben zahllose Musiker, Komponisten und Filmemacher gleichermaßen inspiriert, darunter viele Berklee-Studenten", sagte Simone Pilon, Geschäftsführerin von Berklee Valencia."Berklee ist eine außergewöhnliche Institution, die sich der Förderung von Kreativität und künstlerischer Exzellenz verschrieben hat", so Doyle. "Es ist mir eine große Ehre, diese Anerkennung zu erhalten. Es bedeutet mir auch sehr viel, an einem so besonderen Tag für die diesjährigen Absolventen dabei zu sein. Ich freue mich darauf, ihnen zu gratulieren".In den letzten fünf Jahren hat der Campus Valencia die Ehrendoktorwürde an Lila Downs (https://valencia.berklee.edu/news/lila-downs-receives-honorary-doctorate-at-berklee-s-campus-in-valencia-spain), Gilberto Gil (https://valencia.berklee.edu/news/gilberto-gil-grammy-winning-artist-and-political-activist-receives-honorary-doctorate-from-berklee-valencia), Alberto Iglesias (https://valencia.berklee.edu/news/alberto-iglesias-11-time-goya-winner-and-four-time-oscar-nominee-receives-honorary-degree-at-berklee-valencia), Yvette Noel-Schure (https://www.berklee.edu/berklee-now/news/yvette-noel-schure-to-receive-honorary-doctorate-at-berklee-valencia-s-2023-commencement) und Youssou N'Dour (https://valencia.berklee.edu/news/youssou-ndour-to-receive-honorary-doctorate-at-berklee-valencia-s-2024-commencement) verliehen.Doyle wird bei der Abschlussfeier am 7. Juli zu den Absolventen des Jahrgangs 2025 sprechen. Die Feierlichkeiten zum Studienbeginn beginnen am Samstag, den 5. Juli, mit La Fira de Berklee, einer feierlichen Veranstaltung, bei der die Talente der Berklee Valencia-Studenten in der Ciutat de les Arts i les Ciéncies vorgestellt werden.Über Patrick DoylePatrick Doyle ist einer der erfolgreichsten Filmkomponisten aller Zeiten. Mit seiner Mischung aus zeitloser Orchestrierung und unvergesslichen Melodien hat Doyles Musik seinen Status als einer der besten Komponisten der Branche gefestigt.In seiner fünf Jahrzehnte umspannenden Karriere hat seine Musik ein weltweites Publikum von über 1 Milliarde Menschen erreicht. Er hat über 60 Spielfilme vertont, darunter Harry Potter and the Goblet of Fire, Thor, und Rise of the Planet of the Apes.Der 1953 in Schottland geborene Doyle schloss 1975 sein Studium am Royal Conservatoire of Scotland ab und wurde 2001 zum Fellow ernannt. Nachdem er in den 1980er Jahren für Theater, Radio und Fernsehen komponiert hatte, kam er 1987 als Komponist und musikalischer Leiter zur Renaissance Theatre Company. 1989 gewann er einen Ivor Novello Award für seine erste Filmmusik für Henry V, unter der Regie von Sir Kenneth Branagh, und markierte damit den Beginn einer 30-jährigen Zusammenarbeit zwischen Komponist und Regisseur, die Filmklassiker wie Much Ado About Nothing, Hamlet, Cinderella und Murder on the Orient Express hervorbringen sollte.Doyle hat mit einigen der renommiertesten Regisseure der Welt zusammengearbeitet, darunter Brian De Palma (Carlito's Way), Ang Lee (Sense and Sensibility), Régis Wargnier (Indochine), Amma Asante (A United Kingdom), Mike Newell (Donnie Brasco), Alfonso Cuarón (A Little Princess), und Robert Altman (Gosford Park).Seine Musik für den Disney-Pixar-Film Brave, der im mittelalterlichen Schottland spielt, machte die schottische Instrumentierung und Musikkultur einem weltweiten Publikum bekannt. Doyles Lied "Noble Maiden Fair (A Mhaighdean Bhan Uasal)", das von Emma Thompson gesungen wurde, war das erste Lied in der Geschichte der Disney-Filme, dessen Text in schottischem Gälisch gesungen wurde.Neben dem Film hat Doyle mehrere originelle Konzertstücke komponiert, darunter "The Thistle and the Rose", das von King Charles III zu Ehren des 90. Geburtstags der Queen Mother in Auftrag gegeben wurde, "Tam O'Shanter", das vom Scottish Schools Orchestra Trust in Auftrag gegeben wurde, und "Piano Fantasia", das 2022 in Kraków uraufgeführt wurde. Im Jahr 2023 war Doyle der erste Schotte in der Geschichte, der den Krönungsmarsch des UK-Monarchen komponierte, der in der Westminster Abbey für King Charles III live aufgeführt wurde.Außerdem war er 2023-2024 Composer in Residence des Royal Scottish National Orchestra und ist Schirmherr des Royal Conservatoire of Scotland's Junior Conservatoire of Music.Doyle wurde für zwei Academy Awards, zwei Césars und zwei Golden Globes nominiert und erhielt zwei Auszeichnungen für sein Lebenswerk von den World Soundtrack Awards und der BAFTA Scotland. Er wurde mit dem ASCAP Henry Mancini Award für "herausragende Leistungen und Beiträge zur Welt der Film- und Fernsehmusik" und mit dem PRS Award for Extraordinary Achievement in Music geehrt.Neben seiner Musikkarriere engagiert sich Doyle für die Unterstützung und Förderung der nächsten Generation musikalischer und künstlerischer Talente. Er beteiligt sich aktiv an Basisinitiativen wie Glasgow's Piano City, an großen Benefizkonzerten und setzt sich auf Regierungsebene für die Finanzierung der Musikerziehung ein.Über BerkleeBerklee (https://www.berklee.edu/) ist das führende Institut für zeitgenössische Musik und darstellende Künste und bietet Studiengänge an seinen Standorten in Boston, New York City und Valencia, Spanien, sowie über sein Fernstudienprogramm Berklee Online an. Berklee hat es sich zur Aufgabe gemacht, das kreative und berufliche Potenzial der inspiriertesten Künstler der Welt zu fördern. Das Engagement von Berklee für die künstlerische Ausbildung spiegelt sich in der Arbeit der Studenten, Dozenten und Absolventen wider, von denen Hunderte mit Grammy-, Tony-, Oscar- und Emmy-Preisen ausgezeichnet wurden.In Berklee erforschen Studenten interdisziplinäre Ansätze in den Bereichen Musik, Tanz, Theater, Film, Wirtschaft, Gesundheitswesen, Bildung, Technologie und mehr. Unsere bahnbrechenden Jugendprogramme erreichen unterversorgte Klassenzimmer in den gesamten USA und darüber hinaus. Mit Studierenden und Absolventen aus mehr als 100 Nationen und Bildungspartnern auf der ganzen Welt schaffen wir neue Verbindungen zwischen Kunstformen, Musiktraditionen und Technologien, um eine dynamische, vielfältige und kollaborative globale Kunstgemeinschaft aufzubauen.