Fielmann hat starke vorläufige Ergebnisse für das erste Quartal 2025 veröffentlicht. Der Umsatz stieg im Jahresvergleich um 13% auf geschätzte 598?Mio.?EUR. Das bereinigte EBITDA legte um 28% zu und erreichte 146?Mio.?EUR, wobei sich die bereinigte EBITDA-Marge insgesamt um rund 2,64 Prozentpunkte auf 24,2% verbesserte - in Europa sogar auf 25,6%. Beide Werte übertrafen die Margenziele der Unternehmensstrategie "Vision 2025". Das Management zeigt sich zuversichtlich, dass der positive Geschäftstrend im weiteren Verlauf des Geschäftsjahres 2025 anhält, und prognostiziert einen Jahresumsatz von rund 2,5?Mrd.?EUR, was einem Wachstum von etwa 9% entspricht. Auf der Profitabilitätsseite strebt Fielmann eine bereinigte EBITDA-Marge von rund 24,0% an (+2,3 Prozentpunkte gegenüber dem Vorjahr), in Europa etwa 25,0% (+2,2 Prozentpunkte). Die Q1-Ergebnisse unterstreichen erneut die starke Wettbewerbsposition des Konzerns, gestützt durch die führende Marktstellung im deutschen und europäischen Optik-Einzelhandel sowie durch erfolgreiche internationale Expansion und Cross-Selling-Strategien. mwb research bestätigt ihre Kaufempfehlung und erhöhen das Kursziel leicht auf 68,00?EUR (zuvor: 66,00?EUR). Die vollständigen Q1-Zahlen werden am 8. Mai veröffentlicht. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://www.research-hub.de/companies/Fielmann%20AG