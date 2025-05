Die VW-Aktie litt zuletzt stark unter der schwachen Nachfrage in China sowie den US-Zöllen. Der Konzern geht die Probleme aktiv an und befindet sich in einer Transformationsphase. Das ist jetzt von der Aktie zu erwarten. Quartalszahlen überraschten nicht Dass der Motor beim weltgrößten Autobauer nicht rundläuft, ist schon länger bekannt. Dementsprechend waren die Quartalszahlen vom 30. April auch keine Überraschung. Der Konzernumsatz in den ersten ...

Den vollständigen Artikel lesen ...