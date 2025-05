CHART des Tages | Nasdaq Index (02.05.2025)

Der technologielastige Nasdaq 100 Index, repräsentiert durch den US100, verzeichnete am Freitag nach den gemischten Gewinneinnahmen der Technologiegiganten am Donnerstag leichte Gewinne, wobei die Futures über Nacht um 0,5 - stiegen. Die Marktstimmung verbesserte sich deutlich, als bekannt wurde, dass China und die Vereinigten Staaten die Tür für Zollverhandlungen öffnen, was die eskalierenden Handelsspannungen zwischen den beiden größten Volkswirtschaften der Welt möglicherweise entschärfen könnte.

Gewinne der Tech-Giganten werfen Schatten

Amazon und Apple legten besser als erwartete Quartalsergebnisse vor, doch beide Aktien gerieten unter Druck, da die Unternehmen vor den Auswirkungen der Zölle auf die künftige Geschäftsentwicklung warnten. Amazon steigerte seinen Umsatz um 9 - auf 155,67 Mrd. USD, wobei der Gewinn pro Aktie im Vergleich zum Vorjahr um 64 - stieg, während Apple einen Umsatzanstieg von 5 - auf 95,4 Mrd. USD verzeichnete. Beide Technologiegiganten gaben jedoch vorsichtige Prognosen hinsichtlich der Auswirkungen der Zölle ab, wobei Apple konkret mit Kosten in Höhe von 900 Mio. USD im kommenden Quartal rechnet.

Zollsorgen belasten den Ausblick

Andy Jassy, CEO von Amazon, hob während der Telefonkonferenz zur Bekanntgabe der Ergebnisse die Unsicherheit hinsichtlich der Zollpolitik von Präsident Trump hervor und erklärte, es sei "schwer zu sagen, wo und wann sie sich einpendeln werden". Die Prognose des E-Commerce-Riesen für das zweite Quartal spiegelte diese Unsicherheit wider, wobei die Prognosen für das Betriebsergebnis unter den Erwartungen der Wall Street lagen. In ähnlicher Weise warnte Apple-CEO Tim Cook trotz iPhone-Verkäufen über den Erwartungen von 46,8 Mrd. USD vor Schwierigkeiten bei der Prognose über Juni hinaus aufgrund der Unsicherheiten in der Handelspolitik.

China signalisiert mögliche Handelsgespräche

Die Marktstimmung erhielt einen deutlichen Schub, nachdem das chinesische Handelsministerium bekannt gab, dass es mögliche Handelsgespräche mit den Vereinigten Staaten "prüft". Dies ist ein erster Schritt in Richtung einer möglichen Senkung der gegenseitigen Zölle, die in den letzten Wochen eskaliert sind. In der Erklärung hieß es, dass US-Beamte "die Initiative ergriffen haben, der chinesischen Seite über relevante Parteien mehrfach Informationen zu übermitteln, in der Hoffnung, Gespräche aufzunehmen"....

Vollständigen Artikel weiterlesen

- Handeln Sie verantwortungsvoll -

Jeder Handel beinhaltet auch Risiken. CFDs sind Hebelprodukte und nicht für jeden geeignet! Der Hebel multipliziert Ihre Gewinne, wenn Ihre Handelsentscheidung richtig war, aber auch die Verluste, sollte Ihre Markteinschätzung unkorrekt gewesen sein. CFDs sind komplexe Instrumente und gehen wegen der Hebelwirkung mit dem hohen Risiko einher, schnell Geld zu verlieren. 69 - der Retail Kunden verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Die Autoren können ganz oder teilweise in den besprochenen Werten investiert sein. Diese Inhalte stellen keine Finanzanalyse dar: Es handelt sich um eine Werbemitteilung, welche nicht allen gesetzlichen Vorschriften zur Gewährleistung der Unvoreingenommenheit von Finanzanalysen genügt und keinem Handelsverbot vor der Veröffentlichung der Analysen unterliegt.