PTA-News: NWN Nebenwerte Nachrichten AG: Suss Microtec: Atempause nach dem Hype

Frankfurt am Main, 02.05.2025 (pta000/02.05.2025/10:50 UTC+2)

Die Suss Microtec hat als Ausrüster für die Halbleiterindustrie 2024 gewaltig vom KI-Boom profitiert. Vom 1. Oktober 2023 bis zum 1. Oktober 2024 raste der Kurs im Xetra-Handel um rund 220 % auf das historische Hoch von EUR 71.40. Von da an ging es wieder stetig bergab.

Unsicherheiten darüber, wie es mit dem Zyklus im KI-Markt weitergeht, haben die Aktie hart getroffen - auch wenn Suss für 2024 das beste Ergebnis der 75-jährigen Unternehmensgeschichte verkünden konnte. Der Umsatz stieg um 47 % auf EUR 446.1 (304.3) Mio. Auch die Profitabilität hat sich deutlich verbessert. So lag die Bruttomarge bei 40 (34.1) % und die EBIT-Marge bei 16.8 (11.4) %. Der Jahresüberschuss machte einen Sprung auf EUR 110.3 (4.7) Mio. Darin sind allerdings EUR 58.3 Mio. aus dem Verkauf der Sparte Microoptics enthalten.

Weiter hohe Nachfrage erwartet

Das Management ist überzeugt, dass die Nachfrage nach den eigenen Produkten hoch bleiben wird. "Unsere technologische Welt entwickelt sich rasant weiter. Wir befinden uns erst am Anfang einer digitalen Ära. Künstliche Intelligenz, Robotik, autonom fahrende Autos - diese Innovationen benötigen allesamt zahlreiche hochwertige Halbleiter. Davon können auch wir als Maschinenbauer für die Chiphersteller profitieren", sagt Dr. Cornelia Ballwießer im Interview mit dem Nebenwerte-Journal.

Mit dem hohen Gewinn im Jahr 2024 hat der Vorstand sein Ziel erreicht, die hohen Auftragseingänge aus dem KI-Boom in profitables Wachstum umzusetzen. Wenngleich das Wachstumstempo aus 2024 in diesem Jahr nicht annähernd aufrechtzuerhalten sein wird, soll der Umsatz dennoch wieder deutlich wachsen. Der Vorstand stellt Erlöse in einer Bandbreite von EUR 470 bis 510 Mio. in Aussicht. Bei einem mittleren Wert käme also ein Zuwachs von knapp 10 % zustande.

Die operative Marge soll zwischen 15 und 17 % liegen, nach 16.8 % im Vorjahr. Dass die Profitabilität stagnieren wird, begründet der Vorstand damit, dass 2024 bereits ein optimaler Produkt- und Kundenmix realisiert wurde, der zwar voraussichtlich erneut erreicht werden kann, zurzeit aber nicht weiter zu verbessern ist.

Investitionen in weiteres Wachstum

Das soll sich 2026 ändern, wenn neue Produkte auf den Markt gebracht werden, die aufgrund einer geringeren Komplexität zu niedrigeren Herstellungskosten gefertigt werden können und gleichzeitig aufgrund einer höheren Performance neue Potenziale für Preiserhöhungen bieten.

Der ausführliche Bericht über die Suss Microtec SE mit dem Vorstandsinterview wird in der Mai-Ausgabe des Nebenwerte-Journal veröffentlicht: www.nebenwerte-journal.de. Der Abdruck ist unter Angabe der Quelle frei. Die Zahlen in Klammern geben die jeweiligen Vergleichswerte des Vorjahreszeitraums an.

Über das Nebenwerte-Journal Das Nebenwerte-Journal richtet sich an eigenständig agierende Anleger. Jeder Artikel enthält zum Schluss ein Fazit mit einer Einschätzung, die positiv, negativ oder neutral ausfällt. Das Fazit gleicht einer grundlegenden Bewertung. Das Nebenwerte-Journal verzichtet bewusst auf die typischen Charakteristika eines Tipp-Dienstes, wie zum Beispiel konkrete Kauf- oder Verkaufsempfehlungen unter Angabe von Kurszielen. Kurzfristige Tradinggeschäfte auf der Grundlage von markttechnischen Faktoren werden deswegen nicht berücksichtigt, wobei charttechnische Faktoren bei der Beurteilung der Chance einer Aktie eine Rolle spielen können.

