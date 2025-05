© Foto: STRF/STAR MAX/IPx - picture alliance

Strategy setzt seinen aggressiven Bitcoin-Kaufkurs fort und plant eine Offensive im Volumen von 84 Milliarden US-Dollar bis 2027.Die Bitcoin-getriebene Unternehmensstrategie von Strategy (ehemals MicroStrategy) nimmt erneut an Fahrt auf. Trotz eines massiven Quartalsverlusts in Höhe von 16,49 Milliarden US-Dollar hat das Unternehmen am Donnerstagabend die Einleitung eines neuen Aktienverkaufsprogramms im Volumen von 21 Milliarden US-Dollar bekannt gegeben. Damit will Strategy seine Rolle als größter Bitcoin-Halter unter den globalen Unternehmen weiter ausbauen. Im ersten Quartal 2025 verbuchte Strategy eine Abschreibung von 5,9 Milliarden US-Dollar auf seine Bitcoin-Bestände, ausgelöst …