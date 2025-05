Bitcoin Kurs Prognose: Statistik überrascht! Krypto-Anleger sind sich einig, wie es jetzt mit dem BTC-Token weitergeht

Zuletzt konnte die Krypto-Welt etwas aufatmen, nachdem sich der große Bitcoin in einer langen Konsolidierungsphase befunden hatte, aus der er jetzt allerdings ausbrechen konnte. Denn während der BTC-Token fast zwei Monate lang an die Marke von 85.000 US-Dollar gebunden war, konnte der Kurs in den letzten Tagen ansteigen. Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Artikels kletterte der Preis sogar auf ein lokales Hoch bei über 96.700 US-Dollar, was bei einigen Anlegern die Hoffnung schürt, dass eine Bullenrallye auftreten könnte.

Dagegen sprechen allerdings die aktuellen Daten in Bezug auf die Long- und Short-Positionen der Binance-Trader. Wir verraten, was dies bedeuten könnte.

Fast zwei Drittel aller Binance-Anleger mit Short-Positionen

Wie bearish der Bitcoin-Markt aktuell aufgestellt ist, verrät ein Blick auf die Anzahl der Short-Positionen auf der größten Kryptobörse der Welt. Insgesamt 63,76 Prozent aller Binance-Trader sind nämlich eine solche Position eingegangen und setzen damit auf fallende Kurse. Allerdings sollte in diesem Zusammenhang auch ein Blick auf die Liquiditätsziele vieler bullisher Anleger in Long-Positionen geworfen werden. Dabei gibt es eine Vielzahl an Anlegern, die um das aktuelle Allzeithoch von 109.000 US-Dollar angesiedelt sind.

Sollte der Bitcoin Kurs in den kommenden Tagen weiterhin steigen, könnte es zudem zu einem sogenannten Short Squeeze kommen. Bei diesem Phänomen sehen sich Trader in den Short-Positionen dazu gezwungen, bei steigenden Kursen ihre Positionen zurückzukaufen, um die Verluste zu reduzieren. Das führt wiederum zu einer hohen Nachfrage am Markt, was den BTC-Preis explodieren lassen könnte.

63.76% of traders on Binance with open Bitcoin $BTC positions are leaning bearish. Short positions dominate the board! pic.twitter.com/dJ42nY9MEi - Ali (@ali_charts) May 2, 2025

Das wiederum könnte innerhalb kürzester Zeit zu einem neuen Allzeithoch führen, woraufhin die Long-Positionen potenziell Gewinne mitnehmen und ihre BTC-Anteile verkaufen möchten. Dadurch entsteht eine höhere Liquidität am Markt, was dann den Preis senkt. Sollte dieser Fall eintreten, steht dem Krypto-Markt in den kommenden Wochen eine besonders hohe Volatilität bevor. Entsprechend sollte derzeit mit entsprechender Vorsicht am Markt agiert werden.

Sollte der Short Squeeze tatsächlich auftreten, dürften jedoch zunächst Bitcoin-Anleger von steigenden Kursen profitieren. Zuletzt gab es einige Kurs Prognosen von bekannten Stimmen der Krypto-Welt, die von starken Kursgewinnen in den kommenden Monaten sprachen. Arthur Hayes prognostizierte zum Beispiel, dass der BTC-Token noch bis zum Ende des laufenden Jahres einen Preis von 250.000 US-Dollar erreichen wird. Ähnlich bullish sind auch die Entwickler von BTC Bull ($BTCBULL) eingestellt, denn der erste Bitcoin-Meme-Token der Welt setzt ebenfalls auf steigende Bitcoin-Kurse und kombiniert diese mit dem Meme-Coin-Ansatz.

Hinweis: Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.