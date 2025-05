DJ Euroraum-Inflation im April höher als erwartet

Von Hans Bentzien

DOW JONES--Die Inflation im Euroraum ist im April entgegen den Erwartungen nicht gesunken, was vor allem an einer höheren Kernteuerung lag. Wie die Statistikbehörde Eurostat in einer ersten Schätzung mitteilte, stiegen die Verbraucherpreise gegenüber dem Vormonat um 0,6 Prozent und lagen wie im März um 2,2 Prozent über dem Niveau des Vorjahresmonats. Von Dow Jones Newswires befragte Volkswirte hatten Raten von 0,4 und 2,1 Prozent prognostiziert. Die Kernverbraucherpreise (ohne Energie, Nahrungsmittel, Alkohol und Tabak) stiegen um 1,0 und 2,7 (2,4) Prozent. Erwartet worden waren 0,8 und 2,5 Prozent.

Verarbeitete Lebensmittel einschließlich Alkohol und Tabak kosteten 2,5 (2,6) mehr als im Vorjahresmonat und unverarbeitete Lebensmittel 4,9 (4,2) Prozent. Die Energiepreise lagen um 3,5 (1,0) Prozent unter dem Vorjahresniveau. Die Teuerung bei Industriegütern ohne Energie blieb bei 0,6 Prozent, während die von Dienstleistungen auf 3,9 (3,5) Prozent anzog. Es war der erste Anstieg der Dienstleistungsteuerung seit Dezember.

May 02, 2025 05:00 ET (09:00 GMT)

