Die Übersicht in Kurzmeldungen zu Entwicklungen, Ergebnissen und Einschätzungen rund um die bundesdeutsche Politik:

USA drängen bei Nato-Ziel auf 5 Prozent

Die USA dringen im Brüsseler Nato-Hauptquartier darauf, dass sich die Allianz bei den Verteidigungsausgaben auf ein Ziel von 5 Prozent einigt. Nach Informationen des Spiegel forderte der amerikanische Nato-Botschafter Matthew Whitaker in vertraulichen Runden zuletzt mehrfach, dass sich beim Spitzentreffen des Bündnisses Ende Juni in Den Haag alle Partner dazu bekennen, 5 Prozent ihrer Wirtschaftsleistung für ihre Verteidigung auszugeben. Von europäischen Nato-Diplomaten hieß es, der US-Gesandte habe damit gedroht, dass US-Präsident Donald Trump dem Nato-Gipfel fernbleiben könnte, wenn sich die anderen Nato-Staaten beim Streitthema Lastenteilung nicht bewegten. Deutschland hat bei der Nato für 2024 verteidigungsrelevante Ausgaben in Höhe von 2,12 Prozent der Wirtschaftsleistung gemeldet. Insbesondere Berlin wird von der US-Regierung aufgefordert, die Verteidigungsausgaben schnell massiv zu erhöhen.

