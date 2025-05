Die Aktie von Berkshire Hathaway performt in unsicheren Zeiten wie ein Fels in der Brandung. Während der S&P 500 in diesem Jahr bisher um rund fünf Prozent gefallen ist, steht bei Warren Buffetts Investmentholding ein Kursplus von rund 18 Prozent zu Buche. Am Montag folgen die Q1-Zahlen - was erwarten die Analysten?

