Burgerbrater McDonald's hat am Donnerstag seine Zahlen zum ersten Quartal vorgestellt. Für das, was Anleger geboten bekommen, ist die Aktie schlicht zu teuer.Der Schwäche des US-Aktienmarktes konnte die McDonald's-Aktie bislang trotzen. Vor den am Donnerstagmittag vorgelegten Quartalszahlen konnte sie seit dem Jahreswechsel rund 10 Prozent an Wert gewinnen, während der US-Gesamtmarktindex S&P 500 im gleichen Zeitraum 4 Prozent nachgegeben hat. Diese Outperformance ist angesichts der Geschäftsentwicklung des Burgerbraters in den vergangenen Quartalen überraschend, denn das Unternehmen kämpft mit rückläufigen Erlösen. Vor allem die flächenbereinigten Umsätze sind wiederholt schwach …