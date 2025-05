Innsbruck (ots) -Auf den Straßen Österreichs und Deutschlands ist es unübersehbar: Rennrad- und Gravelbikes erleben einen regelrechten Boom. Besonders auffällig ist der steigende Anteil junger Frauen, die sich für diese Sportarten begeistern.Der Absatz von Rennrädern stieg in Österreich laut vsso.at im Jahr 2024 um 10% auf 12.377 verkaufte Einheiten. Auch (E-)Gravel-Bikes erfreuten sich wachsender Beliebtheit, mit einem Anstieg von 37% auf 15.918 verkaufte Stücke. Diese Zahlen zeigen eine anhaltende Nachfrage nach sportlichen Fahrradtypen in Österreich.SportOkay.com trägt diesem Trend Rechnung und bietet über 70 verschiedene 2025er Rennrad- und Gravelbike-Modelle an - von Einsteigerbikes ab 1.500 EUR bis hin zu High-End-Modellen über 10.000 EUR. Elektronische Schaltgruppen sind dabei längst Standard im gehobenen Rennradsegment.Die Trendfarbe des Sommers 2025 für Rennräder, Helme und Schuhe ist Weiß, während die Bekleidung in bunten und farbenfrohen Designs daherkommt. Innovative Zubehörteile wie Magnetpedale von Magped für Road und Gravel sowie elektronische Leistungsmesser (Powermeter) erfreuen sich zunehmender Beliebtheit bei ambitionierten Fahrern."Sicherheit hat im Rennradbereich höchste Priorität. Neben einem hochwertigen Helm sollte gutes Licht zur Grundausstattung gehören - idealerweise kombiniert mit modernen Radar-Front- und Rücklichtern, die Sichtbarkeit und Wahrnehmung im Straßenverkehr deutlich erhöhen", erklärt Konrad Plankensteiner, CEO von SportOkay.com.SportOkay.com positioniert sich als ein führender Anbieter in diesem wachsenden Marktsegment und bietet ein umfangreiches Sortiment an Rennrad- und Gravelbike-Modellen sowie Zubehör für alle Leistungsstufen.Trend des Sommers 2025: Rennrad & Gravel bei SportOkay.com hier über 70 Rennrad Neuheiten bei SportOkay.com entdecken (https://www.sportokay.com/at_de/alle/bike/rennraeder.html?dir=desc&order=news_from_date#)Pressekontakt:PressekontaktKonrad Plankensteinert +43 512 890588 0media@sportokay.comSportOkay.comSport Okay GmbHWerner-von-Siemens-Strasse 56020 InnsbruckÖsterreich/AustriaOriginal-Content von: Sport Okay GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/110966/6024545