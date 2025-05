Ein Marderschaden am Auto ist schnell passiert - doch was zahlt die Versicherung - basierend auf den Versicherungsbedingungen - davon wirklich? Das Amtsgericht Frankfurt hatte kürzlich in einem Fall zu entschieden, welche Fahrzeugteile in der Kaskoversicherung geschützt sind - und wo die Grenzen verlaufen. Das Amtsgericht Frankfurt (AG) hat in einem Urteil vom Dezember 2024 klargestellt, dass Kaskoversicherer nicht für Marderschäden an Fahrzeugteilen haften, die nicht ausdrücklich vom Versicherungsvertrag ...

