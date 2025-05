Mainz (ots) -Der russische Angriffskrieg auf die Ukraine und der Krieg in Gaza zeigen, wie schwierig es ist, Konflikte friedlich zu lösen. Kann ein gerechter Frieden gelingen? Die Dokumentation "Vom Krieg zum Frieden - Wege der Versöhnung" beschäftigt sich mit der Frage, wie imperiale, territoriale oder ethnisch-religiöse Konflikte in der Vergangenheit beendet wurden und was wir für die Zukunft daraus lernen können. 3sat zeigt den Film von Elias von Salomon in Erstausstrahlung am Mittwoch, 7. Mai 2025, um 20.15 Uhr im Programm und in der 3satMediathek.Historische Beispiele wie der Bosnienkrieg oder der Nordirlandkonflikt machen deutlich, welche Rolle internationale Vermittler, geheime Verhandlungen und diplomatische Strategien bei der Lösung von Konflikten spielen. Zu Wort kommen unter anderen der Freiburger Historiker Jörn Leonhard und Wolfgang Ischinger, zwischen 2001 und 2008 deutscher Botschafter in Washington D.C. und London sowie ehemaliger Leiter der Münchner Sicherheitskonferenz. Darüber hinaus berichten Zeitzeugen, etwa aus Sarajevo, vom Krieg und führen an Orte, wo Narben von Kämpfen und Auseinandersetzungen noch sichtbar sind.3sat zeigt die Dokumentation "Vom Krieg zum Frieden - Wege der Versöhnung" aus Anlass des 80. Jahrestags des Kriegsendes in Europa. Das gesamte 3sat-Programmangebot zum Thema finden Sie hier (https://pressetreff.3sat.de/programm/dossier/das-3sat-programm-zu-80-jahre-kriegsende).KontaktBei Fragen zur Pressemitteilung erreichen Sie Annette Reichert, ZDF-Kommunikation, per E-Mail unter reichert.a@zdf.de. Sie erreichen die ZDF-Kommunikation per E-Mail unter pressedesk@zdf.de oder telefonisch unter 06131 - 70-12108.PressefotosPressefotos zur Sendung erhalten Sie als Download (https://presseportal.zdf.de/presse/detail/vom-krieg-zum-frieden-wege-der-versoehnung) (nach Log-in), per E-Mail unter pressefoto@zdf.de oder telefonisch unter 06131 - 70-16100.Weitere InformationenIm 3sat-Pressetreff finden Sie ergänzend die Pressemappe (https://pressetreff.3sat.de/programm/dossier/vom-krieg-zum-frieden-wege-der-versoehnung).3sat - Das Programm von ZDF, ORF, SRG und ARDPressekontakt:Zweites Deutsches FernsehenHA Kommunikation/3sat PresseTelefon: +49 - (0)6131 - 70-12108Original-Content von: 3sat, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6348/6024582