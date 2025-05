Am Freitag stehen mit den US-Arbeitsmarktdaten vor dem Wochenende noch ein Highlight auf der Agenda. DER AKTIONÄR verrät, mit welcher Zahl an neugeschaffenen Stellen außerhalb der Landwirtschaft der Markt im Vorfeld rechnet, wann die Arbeitsmarktdaten veröffentlich werden und was eine Überraschung für die US-Geldpolitik bedeuten könnte.

Den vollständigen Artikel lesen ...