Bonn (www.anleihencheck.de) - Nach der erwarteten Leitzinserhöhung Ende Januar und der Zinspause im März sehen die Swap-Märkte das Potenzial für weitere, geringe Zinsschritte, so die Analysten von Postbank Research. Aufgrund starker Nachfrage würden zehnjährige japanische JGBs nun allerdings wieder spürbar unter ihrem im März erzielten 17-Jahreshoch rentieren. An den Swap-Märkten würden bis zum Jahresende jedoch nur noch rund 15 Basispunkte an weiteren Zinserhöhungen eingepreist. ...

