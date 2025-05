© Foto: picture alliance - SvenSimon | Frank Hoermann

Statt die AfD an der harten Realität politischer Verantwortung scheitern zu lassen, hat man der AfD über Jahre jede Verantwortung vorenthalten, meint Nachrichten-Redakteur Krischan Orth in seiner Meinungskolumne VorOrth.Die AfD ist eine rechtsextreme Partei. Dieses Urteil hat der Verfassungsschutz nun am Freitag bekanntgegeben. Zunächst wurde die Partei als sogenannter Verdachtsfall eingestuft, aufgrund "die der Menschenwürde missachtenden, extremistischen Prägung der Gesamtpartei". Mit diesem Urteil kann der Bundesnachrichtendienst die AfD besser überwachen. Was auch damit möglich ist: Ein Parteienverbot. Ob es kommt oder angestrebt wird: Offen. Die Richtung ist klar: Verbot Damit ist es …