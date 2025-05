© Foto: Bildagentur-online/Ohde - picture alliance

Bitcoin nähert sich neuen Höhen, während Hoffnung auf ein US-China-Handelsabkommen und institutionelle Zuflüsse den Kryptomarkt beflügeln.Bitcoin (BTC) handelt am Freitagmorgen über der Marke von 97.000 US-Dollar, während Anleger weltweit auf eine mögliche Annäherung zwischen den USA und China im Handelsstreit hoffen. Laut chinesischen Staatsmedien habe Washington "proaktiv den Dialog mit Peking gesucht, um über Zölle zu verhandeln". Zwar bleibt die Skepsis an den Märkten bestehen, dass ein Deal noch vor Juni realisiert wird, doch die allgemeine Risikobereitschaft kehrt zurück. Die Anzeichen einer Deeskalation im globalen Handelskonflikt lösen am Kryptomarkt spürbare Erleichterung aus. Die …