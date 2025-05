© Foto: Unsplash

Die Aktie des Zahlungsdienstleister Block, einem Rivalen von PayPal, crasht nach am Donnerstagabend vorgelegten Quartalszahlen und einem schwachen Ausblick.Anlegerinnen und Anleger der Block-Aktie stehen am Freitag vor einem Katastrophentag. Schon in der US-Vorbörse verliert das Papier über 20 Prozent an Wert und bricht damit auf ein neues Mehrjahrestief ein. Solche gelten in der technischen Analyse als Verkaufssignale. Schon vor den am Donnerstagabend vorgelegten Quartalszahlen lief es für die Aktie nicht gut, die seit dem Jahreswechsel über 30 Prozent eingebüßt hat. Jetzt bricht vor allem der schwache Ausblick auf das kommende Quartal den Anteilen das Genick. Erschreckend schwaches …