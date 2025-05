Der Hauptbevollmächtigte von Berkley Deutschland, José David Jiménez García, verlässt das Unternehmen zum 31.08.2025. In der Übergangsphase soll Jiménez eng mit Florian Eisele zusammenarbeiten. Seinen Kurs will der spezialisierte Versicherungsanbieter fortsetzen und seine Präsenz im Markt weiter ausbauen. Es gibt personelle Veränderungen bei Berkley: José David Jiménez García, Hauptbevollmächtigter von Berkley Deutschland, wird das Unternehmen zum 31.08.2025 verlassen. Dies geschehe in bestem Einvernehmen, ...

