Die neue Vorsitzende der Deutschen Aktuarvereinigung hat sich kritisch zu den Reformansätzen in der Altersvorsorge der neuen Bundesregierung geäußert. Die frisch zur Vorsitzenden gewählte Susanna Adelhardt forderte mehr politischen Mut zu einem "großen Wurf" bei der Altersvorsorge. Die neue Vorsitzende der Deutsche Aktuarvereinigung e. V. (DAV), Susanna Adelhardt, hat sich im Rahmen der Jahrestagung des Berufsverbands am 29.04.2025 in Bonn kritisch zu den Plänen der neuen Bundesregierung im Bereich ...

Den vollständigen Artikel lesen ...