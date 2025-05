Für viele Handelsvertreter ist der Wechsel in den Maklerstatus der nächste logische Schritt in ihrer unternehmerischen Karriere. Mehr Selbstbestimmung, keine Zielvorgaben und eine größere Produktauswahl. Doch wer sich nicht vorbereitet, riskiert viel, weiß Andreas Grimm. Ein Artikel von Andreas GrimmFür viele Handelsvertreter ist der Wechsel in den Maklerstatus der nächste logische Schritt in ihrer unternehmerischen Entwicklung. Mehr Selbstbestimmung, keine Zielvorgaben und eine größere Produktauswahl ...

