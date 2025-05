Dogecoin Kurs Prognose: Steht der DOGE-Token endlich vor einem erneuten Ausbruch?

Zuletzt war es merklich ruhiger um die Meme-Coin-Sparte geworden, die noch im letzten Jahr zumindest zwischenzeitlich die lukrativste Strömung am Krypto-Markt darstellte. Nachdem jedoch Anfang des Jahres 2025 Meme-Coins wie OFFICIAL TRUMP oder der MELANIA-Token den Markt dominiert hatten, brach das Interesse an solchen Projekten merklich zusammen. Selbst der DOGE-Token, der von der US-Präsidentschaftswahl im vergangenen November stark profitierte, verlor über 50 Prozent an Wert.

Dies könnte sich allerdings in naher Zukunft ändern, denn viele Indikatoren weisen jetzt auf einen Kursausbruch hin. Wir werfen in den folgenden Abschnitten einen Blick auf die Faktoren, die jetzt den DOGE-Preis beeinflussen könnten.

Krypto-Wale investieren in 100 Millionen Dogecoin

Vor allem die Großinvestoren der Krypto-Welt, häufig auch als Krypto-Wale bezeichnet, scheinen ein erneutes Interesse am ersten Meme-Token der Geschichte zu haben: Wie der Analyst Ali Martinez in einem Tweet über die Social-Media-Plattform X (ehemals Twitter) mitteilt, erwarben die Anleger in der vergangenen Woche 100 Millionen DOGE-Token (aktueller Preis circa 18 Millionen US-Dollar). Dabei dürften die meisten dieser Großanleger wohl auf einen steigenden Kurs ein naher Zukunft spekulieren.

Tatsächlich gibt es auch weitere Analysten, die einen solchen Trend beobachtet haben. Der Krypto-Experte "Trader Tardigrade" veröffentlichte bereits gestern einen Tweet mit einer angehängten Grafik, die auf einen baldigen Ausbruch und eine Kursexplosion hindeutet. Das im Tweet angehängte Bild (siehe unten) zeigt den jüngsten Ausbruch aus der abwärts gerichteten Trendlinie, der in einer Bullen-Flagge endet.

Dogecoin is showing

~ a breakout from a Long-term Descending Trendline and

~ a breakout from a Bull Flag$Doge pic.twitter.com/cEFJ4IWnOU - Trader Tardigrade (@TATrader_Alan) May 1, 2025

Der Ausbruch aus dieser Bull Flag ist ein klarer Indikator für steigende Preise in baldiger Zukunft. Wie hoch der Kurs in baldiger Zukunft steigen wird, ist unklar. Schließlich dürfte dies auch davon abhängen, ob und wann die ersten Dogecoin-Spot-ETFs in den USA zugelassen werden. Entsprechende Anträge werden derzeit nämlich bereits von der US-Börsenaufsicht SEC bearbeitet. Sollten entsprechende Genehmigungen vergeben werden, könnte die Marktkapitalisierung von Dogecoin, die zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Artikels noch bei 26,93 Milliarden US-Dollar lag, erheblich in die Höhe steigen.

Dies könnte einen erneuten Meme-Coin-Hype am Markt auslösen, denn viele Meme-Token profitieren davon, wenn der große Dogecoin signifikante Zuflüsse erhalten hat. Selbst junge Presale-Projekte wie Fantasy Pepe ($FEPE) dürften dann ein starkes Interesse verzeichnen. Bereits im Jahr 2024 konnten einige Presale-Projekte durch den großen Hype am Meme-Coin-Markt starke Vorverkaufsergebnisse erzielen. Eine lange Zeit bestimmten die Solana-Meme-Coins und Plattformen wie pump.fun den Markt, doch mittlerweile gibt es ein wesentlich breiteres Angebot mit Projekten, die langfristiges Potenzial bieten.

KI-Fußballspiele mit Meme-Charakter: Was bietet Fantasy Pepe potenziellen Investoren?

"Fußball trifft auf Memes" beschreibt den Grundgedanken hinter dem Meme-Coin-Projekt Fantasy Pepe am besten. Dabei orientieren sich die Entwickler zwar an der Idee von Fantasy-Ligen, möchten jedoch den Spaß und die Action mehr in den Vordergrund rücken. Denn bei klassischen Fantasy-Liga-Angeboten stellen häufig Statistiken und Excel-Tabellen die wichtigsten Hilfsmittel dar.

Fantasy Pepe hingegen setzt auf künstliche Intelligenz, denn die virtuellen Fußballspiele werden zwischen ChatGPT und DeepSeek ausgetragen, während Gronk - die KI von X (ehemals Twitter) - als Schiedsrichter fungiert. Eine weitere Besonderheit: Die Spiele selbst dauern lediglich 60 Sekunden. Wer die besten Vorhersagen zu den Ergebnissen liefert, sammelt die meisten Punkte und bekommt dafür verschiedene Belohnungen wie zum Beispiel limitierte NFTs.

Die Tokenomics von Fantasy Pepe ($FEPE) in der Übersicht.

Der Presale des nativen FEPE-Tokens läuft erst seit einigen Tagen. Sobald dieser abgeschlossen und der Coin Launch durchgeführt wurde, beginnen direkt die ersten KI-Fußballspiele der Plattform. Aktuell wird der junge Token noch zu einem Preis von 0,000321 US-Dollar angeboten, doch alle drei Tage wird dieser Preis automatisch auf die nächste Stufe erhöht. So können vorrangig frühzeitige Investoren die günstigsten Preise bekommen.

Auch ein erstes Staking-Angebot ist bereits vorhanden: Wer noch heute in den Fantasy Pepe Coin investiert, kann ihn zu einer jährlichen prozentualen Rendite (APY) von 1.214 Prozent anlegen.

Hinweis: Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.