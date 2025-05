Ein Auftakt mit Kraft: Zahlen, Konjunktur, Kontroversen zum MontagMontag, 5. Mai Biontech, Audi und Ford eröffnen die Woche mit frischen Zahlen - während an vielen Weltbörsen wegen Feiertagen Funkstille herrscht. In NRW setzt Friedrich Merz beim Unternehmertag wirtschaftspolitische Akzente. Zeitgleich rücken in den USA die Dienstleistungsdaten in den Fokus. Ein Tag zwischen Fakten, Reden und Marktimpulsen. TERMINE UNTERNEHMEN07:00 LUX: ...

