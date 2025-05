Frankfurt (www.anleihencheck.de) - "So we are back to transitory, again?" war die Reaktion des Reporters der Nachrichtenagentur Reuters auf Ausführungen Jerome Powells während der Pressekonferenz am 19. März, so die Analysten der Helaba.Powell habe die wahrscheinliche Wirkung von Zöllen auf das Preisniveau als dauerhaft, aber auf die Inflationsrate als wohl nur vorübergehend ("transitory") charakterisiert. Dies habe nicht nur bei den anwesenden Journalisten Erinnerungen an das Jahr 2021 geweckt, als sich eine ähnliche Einschätzung der Fed als katastrophaler Fehler erwiesen habe. Powell habe es vorgezogen, einen anderen Teil der Frage des Reuters-Reporters zu beantworten. Er habe aber seitdem eingestanden, dass es durchaus handfeste Risiken gebe, der Zollschock könne eine neue Inflationswelle lostreten. ...

