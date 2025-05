Der israelische ÖPNV-Betreiber Electra Afikim hat mit Electreon, einem israelischen Spezialisten für kabelloses Laden, ein zweites Ladeprojekt vereinbart. Zuvor hatten die Partner bereits ein Busdepot mit induktiven Ladeplätzen ausgestattet. Dieses Busdepot befindet sich in Rosh HaAyin und wurde im November 2023 in Betrieb genommen. Basierend auf dem Erfolg dieses ersten Projekts will Electra Afikim die Technologie von Electreon nun am Ovnat-Terminal ...

Den vollständigen Artikel lesen ...