Trier (ots) -Als erste Online-Marketing-Agentur in Deutschland trägt die Agentur Kühnen neben dem Status 'Google Partner' (seit 2017) auch die offizielle Zertifizierung als zugelassener Fahrzeugfeed-Dienstanbieter für den deutschen Automobilmarkt ('Vehicle Feed Service Provider'). Diese Kombination macht sie zum Vorreiter im digitalen Autohaus-Marketing. Mit einer einzigartigen Expertise in Performance Marketing und Feed Management verschafft die Agentur Kühnen Autohäusern in einer zunehmend digitalen Vertriebswelt so einen entscheidenden Wettbewerbsvorteil.Google Vehicle Feed Service Provider - Das steckt dahinterBereits seit August 2024 begleitet die Agentur Kühnen die Markteinführung der Google Vehicle Ads auf dem deutschen Markt. Zahlreiche Autohaus-Kunden der Agentur profitieren seitdem von dem neuen Google Ads Produkt und vermarkten ihre Fahrzeuge unabhängig von externen Fahrzeugbörsen über Google und die eigene Autohaus-Webseite.Wer zukünftig als Händler in Deutschland die Google Vehicle Ads nutzen möchte, der muss nicht nur gewisse Mindestanforderungen nachweisen, sondern sich zunächst bei Google um die Teilnahme bewerben. Alternativ dazu können Händler auch direkt einen Vehicle Feed Service Provider kontaktieren. Dieser kann die Händler direkt für die Nutzung freischalten und unterstützt sie beim Einstieg in die Google Vehicle Ads, indem er die entsprechenden technischen Voraussetzungen schafft, sowie Fahrzeugfeeds erstellt und regelmäßig aktualisiert.Die Agentur Kühnen hat sich darauf spezialisiert, den Fahrzeugbestand der Händler unabhängig von deren Anbieter für die Fahrzeugverwaltung für Google zu verarbeiten. Um Google Vehicle Ads zu nutzen, müssen Händler also nicht ihren Anbieter für die Fahrzeugverwaltung wechseln."Wir freuen uns und sind stolz, dass wir unseren Kunden durch diese doppelte Zertifizierung ein weiteres Alleinstellungsmerkmal bieten können", so Andreas Kühnen, Geschäftsführer der Agentur Kühnen. "Die Kombination aus zertifiziertem Datenmanagement und unserer langjährigen Expertise im Bereich Online-Marketing für den stationären Automobilhandel sorgt dafür, dass wir Autohäusern nicht nur technisch, sondern vor allem strategisch optimal zur Seite stehen können. Hier liegt der entscheidende Wettbewerbsvorteil, da es sich bei Google Vehicle Ads um ein Online-Marketing-Instrument handelt und nicht um eine klassische Fahrzeugbörse."Warum Google keine Autobörse istIn der Automobilbranche wird im Zusammenhang mit den Google Vehicle Ads oft auch von der neuen "Google Autobörse" gesprochen. Bei vielen Händlern führt dies jedoch zu einem Missverständnis, das teuer enden kann. "Eine grundlegende Voraussetzung für die Nutzung von Google Vehicle Ads ist die Übermittlung des Fahrzeugbestands gemäß den spezifischen Richtlinien von Google. Auf den ersten Blick ähnelt dieser Prozess dem bekannten Export des Bestands zu Drittanbietern wie mobile.de und Co. Das ist allerdings nur der erste Schritt, um mit Google Vehicle Ads erfolgreich Autos zu verkaufen. Die viel wichtigeren und entscheidenderen Schritte folgen im Anschluss", betont Kühnen.Das Wort "Ads" im Produktnamen gibt den entscheidenden Hinweis. Im Gegensatz zu Inseraten bei einer klassischen Fahrzeugbörse handelt es sich bei den Google Vehicle Ads um eine neue KI-gestützte Werbeform, über die potenzielle Autokäufer direkt auf die jeweilige Autohaus-Webseite geleitet werden. Das bedeutet: Vor allem ein fundiertes Setup der jeweiligen Werbekampagne als auch alle mit dem Thema Online-Marketing einhergehenden Einstellungen auf der Autohaus-Webseite sind nötig, um das volle Potenzial der Google Vehicle Ads als Werbekampagne für sich nutzen zu können."Leider sind aktuell einige Anbieter am Markt unterwegs, die den Autohäusern ein schnelles und einfaches Setup der Google Vehicle Ads versprechen. Sie suggerieren, man müsse lediglich den Fahrzeugbestand an Google übermitteln und es würde im Anschluss keiner tieferen Expertise bedürfen", sagt Kühnen und macht noch einmal die Komplexität deutlich. "Das ist, als würde man sich einen Sportwagen zulegen, ohne einen Führerschein zu haben und dann planlos ohne Navi drauflos fahren.""In diesem Zusammenhang ist mir auch wichtig zu betonen, dass Google Vehicle Ads gar nicht für jeden Händler sinnvoll sind. Es gibt verschiedene Faktoren, die immer individuell geprüft werden sollten, um das mögliche Potenzial für ein Autohaus ehrlich zu ermitteln", erklärt Kühnen. Aus diesem Grund bietet die Agentur Kühnen immer eine individuelle und kostenlose Erstberatung an. Dabei analysieren die Experten der Agentur unverbindlich, ob und wie Google Vehicle Ads zum Verkaufserfolg eines Autohauses beitragen können.Über die Agentur KühnenDie Agentur Kühnen mit Sitz in Trier gehört zu den führenden Agenturen im Automobilhandel und bietet effektive Lösungen im Online-Marketing, die auf die spezifischen Bedürfnisse der Automobilbranche zugeschnitten sind. Autohäuser, die ihre Leistung durch gezielte Google Ads oder eine optimierte digitale Marketingstrategie steigern möchten, finden in der Agentur Kühnen einen kompetenten und innovativen Partner.Mit über 15 Jahren Erfahrung im Autohaus-Marketing ist die Agentur Kühnen nicht nur Vehicle Feed Service Provider, sondern bereits seit 2017 zertifizierter Google Ads Partner. Sie hat bereits über 10 Millionen Euro Online-Werbebudget für ihre Kunden erfolgreich umgesetzt. Ihre speziell für den stationären Autohandel entwickelte Pole Position Performance Methode® hat sich bereits hundertfach bewährt.Die Agentur Kühnen setzt als erste in Deutschland neue Maßstäbe im digitalen Autohaus-Marketing, indem sie zwei entscheidende Kompetenzen im Bereich der neuen Google Vehicle Ads vereint: Als Spezialist für digitale Werbekampagnen mit Google Ads und als Experte für die technische Integration von Fahrzeugbeständen ins Google Merchant Center. 