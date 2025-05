NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Apple von "Hold" auf "Underperform" abgestuft, das Kursziel aber von 167,88 auf 170,62 US-Dollar angehoben. Das zweite Geschäftsquartal des iPhone-Konzerns habe den Erwartungen entsprochen, aber die Zollbelastungen dürften größer werden, schrieb Analyst Edison Lee am Freitag nach der Zahlenveröffentlichung./ajx/agVeröffentlichung der Original-Studie: 02.05.2025 / 07:18 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.05.2025 / 07:18 / ETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.ISIN: US0378331005