Bad Schussenried/München (ots) -Die equatronic smart energy GmbH & Co. KG wird auf der Intersolar Europe 2025 vom 7. bis 9. Mai in München eine bahnbrechende Innovation vorstellen: Das equatop ThermoPV - das weltweit erste vollintegrierte Energiedach, das Photovoltaik, Wärmeproduktion und klassische Dachfunktionen in einem einzigen, hochoptimierten System vereint. Diese wegweisende Entwicklung markiert einen Quantensprung in der Gebäudeenergietechnik und setzt neue Maßstäbe für nachhaltiges Bauen.Das equatop ThermoPV-System repräsentiert eine völlig neue Generation von Gebäudekomponenten. Durch die perfekt aufeinander abgestimmte Integration von Stromerzeugung, Wärmeproduktion und Gebäudehülle entsteht eine bisher unerreichte Effizienz und Funktionalität. "Mit unserer Entwicklung lösen wir endgültig die künstliche Trennung zwischen Gebäudehülle und Energieerzeugung auf", erklärt Dr. Johannes Scherer, CEO von equatronic. "Jedes Dach wird damit zu einem hoch effizienten Kraftwerk - ohne Kompromisse bei Architektur, Ästhetik oder Funktionalität."Die technologische Meisterleistung des equatop ThermoPV basiert auf mehreren innovativen Ansätzen. Durch ein patentiertes Kühlungssystem wird nicht nur die Wärme der PV-Module aktiv genutzt, sondern gleichzeitig deren Wirkungsgrad um bis zu 15% gesteigert. Die gewonnene Wärmeenergie steht dann entweder direkt für die Gebäudeheizung und Warmwasserbereitung zur Verfügung oder kann in moderne Wärmenetze eingespeist werden. Besonders bemerkenswert ist die vollständige industrielle Vorfertigung des Systems, die eine präzise und extrem schnelle Montage ermöglicht - ein entscheidender Vorteil sowohl für Neubauten als auch für Sanierungsprojekte.Technologische Revolution mit MehrfachnutzenDas equatop ThermoPV-System kombiniert vier entscheidende Innovationen:1. Bifunktionale Energieerzeugung: Als erstes System seiner Art produziert es gleichzeitig Strom und Wärme aus einer einzigen Quelle. Diese Synergieeffekte ermöglichen bisher unerreichte Gesamtwirkungsgrade von über 90%.2. Aktive PV-Kühlung: Durch ein patentiertes Wärmemanagement wird nicht nur die Lebensdauer der Module verlängert, sondern auch deren Wirkungsgrad um bis zu 15% gesteigert. "Die Kühlung macht aus herkömmlichen PV-Modulen Hochleistungsbauteile", erklärt Jürgen Falkenstein, Co-Founder & CTO von equatronic.3. Plug-and-Play-System: Die vollständige industrielle Vorfertigung ermöglicht eine Montage in Rekordzeit. "Wir haben die Komplexität auf der Baustelle eliminiert", ergänzt Florian Scherer, Co-Founder & CMO. "Was früher Wochen dauerte, ist jetzt in Tagen erledigt."4. Klimapositiver Ansatz: Durch den Einsatz nachwachsender Rohstoffe und ein geschlossenes Recyclingkonzept wird über den Lebenszyklus hinweg mehr CO2 gebunden als emittiert. "Wir denken Gebäudeenergie neu - von der Produktion bis zur Wiederverwertung", so Dr. Scherer weiter.Die Anwendungsmöglichkeiten des equatop ThermoPV sind vielfältig und reichen von Einfamilienhäusern über gewerbliche Immobilien bis hin zu ganzen Stadtquartieren. Für Wohngebäude bietet das System die Chance auf vollständige Energieautarkie, während bei Industriegebäuden die kombinierte Strom- und Wärmeerzeugung besonders wirtschaftlich ist. Öffentliche Einrichtungen können mit der Technologie ihre Vorbildfunktion in Sachen Nachhaltigkeit unterstreichen. Internationale Projekte profitieren von der einfachen Skalierbarkeit und der robusten Bauweise.Besonders hervorzuheben ist der klimapositive Ansatz des Systems. Durch den Einsatz nachwachsender Rohstoffe und ein durchdachtes Recyclingkonzept wird über den gesamten Lebenszyklus hinweg mehr CO2 gebunden als emittiert. Damit geht die Technologie weit über reine Klimaneutralität hinaus und leistet einen aktiven Beitrag zur Regeneration unserer Atmosphäre.Auf der Intersolar Europe 2025 in Halle C5, Stand 380B haben Besucher die einmalige Gelegenheit, das equatop ThermoPV-System im Detail kennenzulernen. In anschaulichen Demonstrationen wird die Funktionsweise der aktiven Kühlung ebenso gezeigt wie die einfache Montage der vorgefertigten Module. Architekten und Planer erhalten wertvolle Informationen zur Integration in verschiedene Gebäudetypen, während Energieexperten die systemischen Vorteile für moderne Energiekonzepte studieren können. Die Entwickler von equatronic stehen für vertiefte Fachgespräche zur Verfügung und zeigen auf, wie das System an individuelle Anforderungen angepasst werden kann."Unser Equatop ThermoPV ist mehr als nur eine technische Innovation", betont Dr. Scherer. "Es ist ein ganzheitlicher Ansatz für eine wirklich nachhaltige Gebäudeenergieversorgung. Wir freuen uns darauf, auf der Intersolar mit Partnern und Kunden die Möglichkeiten dieser Technologie zu erkunden und gemeinsam die Energiezukunft zu gestalten."Für weiterführende Informationen, Bildmaterial oder Interviewtermine wenden Sie sich bitte an unsere Presseabteilung.Über equatronic:Das 2024 von Dr. Johannes Scherer (CEO), Jürgen Falkenstein (CTO) und Florian Scherer (CMO) gegründete Unternehmen entwickelt integrierte Energielösungen für eine klimapositive Zukunft. Das equatop ThermoPV-System und der activenergy-Standard setzen neue Maßstäbe in der Gebäudeenergietechnik und zeigen auf, wie die Energiewende im Bausektor erfolgreich umgesetzt werden kann.Pressekontakt:equatronic smart energy GmbH & Co. KGAulendorferstraße 24-26, 88427 Bad Schussenriedinfo@equatronic.net | www.equatronic.netOriginal-Content von: equatronic smart energy GmbH & Co. KG, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/179490/6024787