Der kalifornische Lufttaxi-Entwickler Archer und United Airlines haben Pläne für ein Flugtaxi-Netz in New York City vorgestellt. Mit seinem eVTOL Midnight will Archer Passagieren ermöglichen, in fünf bis 15 Minuten von Manhattan zu nahe gelegenen Flughäfen zu gelangen. Das Startup und United Airlines haben eine Karte mit potenziellen Routen durch New York vorgestellt, die sowohl Flughäfen als auch Hubschrauberlandeplätze in der Stadt umfasst. Die ...

Den vollständigen Artikel lesen ...