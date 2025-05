Die Valeo Foods Group, einer der führenden europäischen Hersteller von hochwertigen Süßwaren, Leckereien und Snacks, hat den italienischen Süßwarenhersteller Freddi Dolciaria S.p.A. ("Freddi") übernommen, beschleunigt damit sein Wachstum in der Region Südwesteuropa und stärkt seine Position im Bäckereisektor.

Freddi ist ein 1949 von Luigi Freddi gegründetes italienisches Süßwaren-Bäckereiunternehmen mit Hauptsitz in Castiglione delle Stiviere in Italien. Freddi hat sich auf luftige Biskuitkuchen spezialisiert und mit einem jährlichen Umsatz von nahezu 20 Millionen Euro und 48 Mitarbeitern sowohl auf dem italienischen Einzelhandelsmarkt als auch auf internationalen Märkten etabliert.

Diese Übernahme stärkt die Position der Valeo Foods Group in den Kategorien Waffeln, Kuchen und Biskuits und ergänzt den bestehenden Geschäftsbereich Balconi in Südeuropa und auf dem internationalen Markt. Die Integration von Freddi soll das nachhaltige, profitable Wachstum fördern und gleichzeitig die Produktionskapazitäten und die betriebliche Effizienz erhöhen. Sie unterstützt nach den Übernahmen von Balconi 2015, Val D'Enza 2017, IDP Pattini 2023 und Dal Colle 2025 außerdem die fortgesetzte Expansion in der Region.

Ronald Kers, CEO von Valeo Foods Group, merkte dazu an: "Freddi Dolciaria ist eine großartige Ergänzung des Portfolios von Valeo Foods, das bereits jetzt einige der etabliertesten und beliebtesten europäischen Kuchenmarken umfasst. Dieser Schritt stärkt in kommerzieller Hinsicht unser Produktangebot, beinhaltet exklusive, globale Lizenzpartnerschaften mit führenden Konsumgüterherstellern und erweitert unser Angebot an gesunden, "Frei von"- Produkten.

Durch die Aufnahme von Freddi Dolciaria in unser Portfolio bauen wir unsere Produktions- und Logistikfähigkeiten mit einem zusätzlichen, gut investierten, flexiblen Werk aus, das unsere ehrgeizigen Wachstumspläne stützen wird. Dies ist der nächste Schritt bei der Umsetzung unserer Vision, Valeo Foods als europäischen Marktführer für süße Snacks zu etablieren."

Alberto Alfieri, CEO Valeo Foods, South-West Europe, ergänzt: "Freddi Dolciaria ist dafür bekannt, Produkte hoher Qualität herzustellen, die die Verbraucher schätzen. Das Produktangebot und die operative Präsenz des Unternehmens bildet eine perfekte Ergänzung zu Valeo Foods. Wir freuen uns, unsere 48 neuen Kollegen bei Valeo Foods willkommen heißen zu können. Gemeinsam machen wir die außergewöhnlichen Produkte von Freddi Dolciaria einem noch breiteren Publikum zugänglich und beschleunigen das Wachstum unseres Geschäftsbereichs Südwesteuropa."

Über Freddi Dolciaria

Freddi Dolciaria S.p.A. ist ein 1949 von Luigi Freddi in Castiglione delle Stiviere in Italien gegründetes Süßwaren-Bäckereiunternehmen. Mit seiner über 75-jährigen Firmentradition hat sich Freddi, sowohl auf dem heimischen wie auch auf dem internationalen Markt, einen hervorragenden Ruf als Hersteller von luftigen Biskuitkuchen hoher Qualität erworben. Das Unternehmen hat sich auf ein vielfältiges Sortiment an vorverpackten luftigen Biskuitkuchen und Biskuitrollen spezialisiert und bietet viele verschiedene Produkte an, u.a. klassische, gefüllte und geschichtete Kuchen sowie innovative Produktlinien, die für unterschiedliche Verbraucherpräferenzen entwickelt wurden, wie z. B. Frei-von-Produkte und Optionen für Gesundheitsbewusste. Freddi erwirtschaftet einen Jahresumsatz von fast 20 Millionen Euro und beschäftigt 48 Mitarbeiter.

Über die Valeo Foods Group

Valeo Foods Group ist eines der am schnellsten wachsenden europäischen Lebensmittelunternehmen, das sich auf Süßwaren, Leckereien und Snacks spezialisiert. Das Angebot umfasst mehr als 90 Marken, u.a. Balconi Kuchen und Waffeln, Pedro Süßwaren, Mila, Lina und Horalky Waffeln, Rowse Honey, Bernard Ahornsirup, Barratt's Süßigkeiten, Fox's Pfefferminzbonbons und Kettle Chips. Wir sind in über 100 Ländern tätig und beliefern große Einzelhändler, Discounter, E-Commerce-Firmen, Kioske und Mini-Supermärkte, Großhändler und Gastronomiebetriebe. Mit einem Umsatz von über 1,8 Milliarden Euro beschäftigen wir fast 6.000 Mitarbeiter an 30 Standorten im Vereinigten Königreich, in Italien, Deutschland, den Niederlanden, Irland, der Slowakei, der Tschechischen Republik und Kanada. Die Valeo Group befindet sich im Eigentum von Bain Capital.

