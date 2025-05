DJ WOCHENVORSCHAU/12. bis 18. Mai (20. KW)

=== M O N T A G, 12. Mai 2025 *** 07:00 DE/Evonik Industries AG, Ergebnis 1Q *** 07:00 IT/Unicredit SpA, Ergebnis 1Q 07:00 JP/Mazda Motor Corp, Jahresergebnis 07:10 DE/Hypoport SE, ausführliches Ergebnis 1Q *** 07:30 DE/Salzgitter AG, Ergebnis 1Q 07:30 DE/Adesso SE, Ergebnis 1Q *** 07:35 DE/United Internet AG, Ergebnis 1Q (12:00 Analystenkonferenz) *** 07:50 DE/1&1 AG, Ergebnis 1Q *** 09:00 DE/Ionos Group SE, Ergebnis 1Q 10:00 DE/Siltronic AG, HV *** 15:00 EU/Treffen der Eurogruppe - DE/Formycon AG, Ergebnis 1Q - SG/Börsenfeiertag Singapur D I E N S T A G, 13. Mai 2025 *** 07:00 DE/Carl Zeiss Meditec AG, ausführliches Ergebnis 1H *** 07:00 DE/Fraport AG, Ergebnis 1Q (14:00 Analystenkonferenz) *** 07:00 DE/K+S AG, ausführliches Ergebnis 1Q *** 07:00 DE/LEG Immobilien SE, Ergebnis 1Q 07:00 DE/KWS Saat SE & Co KGaA, Ergebnis 9 Monate 07:00 DE/Springer Nature AG & Co KGaA, Ergebnis 1Q *** 07:30 DE/Bayer AG, Ergebnis 1Q (09:00 PK; 14:00 Analystenkonferenz) *** 07:30 DE/Hannover Rück SE, Ergebnis 1Q 07:30 DE/Dürr AG, Ergebnis 1Q (14:00 Telefonkonferenz) 07:30 DE/Sixt SE, Ergebnis 1Q *** 07:30 DE/Jenoptik AG, Ergebnis 1Q *** 07:30 DE/Munich Re, Ergebnis 1Q *** 07:30 FR/Alstom SA, Jahresergebnis 07:45 DE/Eckert & Ziegler AG, Ergebnis 1Q 07:50 DE/Medios AG, Ergebnis 1Q *** 08:00 DE/Cancom SE, ausführliches Ergebnis 1Q 08:00 DE/Secunet Security Networks AG, Ergebnis 1Q 08:00 DE/Verbio Vereinigte BioEnergie AG, Ergebnis 9 Monate 08:00 JP/Honda Motor Co Ltd, Jahresergebnis *** 08:00 GB/Arbeitsmarktdaten Mai 08:30 JP/Softbank Group Corp, Jahresergebnis *** 09:00 DE/EnBW Energie Baden-Württemberg AG, Ergebnis 1Q (14:00 Analystenkonferenz) 09:25 JP/Nissan Motor Co Ltd, Jahresergebnis *** 10:00 DE/Freenet AG, HV *** 10:00 DE/Rheinmetall AG, HV *** 10:00 DE/SAP SE, HV 10:00 DE/Norma Group SE, HV *** 11:00 DE/Ionos Group SE, HV *** 11:00 DE/ZEW-Index Konjunkturerwartungen Mai *** 11:30 EU/EZB, Zuteilung eines 7-tägigen Haupt-Refi-Tenders *** 14:30 US/Realeinkommen April *** 14:30 US/Verbraucherpreise April 18:10 DE/Patrizia SE, Ergebnis 1Q *** - DE/PNE AG, HV - DE/Friedrich Vorwerk Group SE, Ergebnis 1Q M I T T W O C H, 14. Mai 2025 06:50 LU/Grand City Properties SA, Ergebnis 1Q *** 07:00 DE/Bilfinger SE, Ergebnis 1Q (10:00 PK) *** 07:00 DE/Brenntag SE, Ergebnis 1Q *** 07:00 DE/Daimler Truck Holding AG, Ergebnis 1Q *** 07:00 DE/Eon SE, Ergebnis 1Q *** 07:00 DE/Fraport AG, Verkehrszahlen April 07:00 DE/Deutsche Pfandbriefbank AG, Ergebnis 1Q 07:00 DE/Knaus Tabbert Group, Ergebnis 1Q 07:00 NL/ABN Amro Holding NV, Ergebnis 1Q 07:30 DE/Indus Holding AG, Ergebnis 1Q *** 07:30 DE/Renk Group AG, Ergebnis 1Q *** 07:30 ES/Telefonica SA, Ergebnis 1Q *** 07:30 JP/Sony Corp, Jahresergebnis und Strategieupdate 07:30 FR/Bouygues SA, Ergebnis 1Q *** 07:45 IT/Eni SpA, Jahresergebnis und Hauptversammlung 07:55 DE/PVA TePla AG, Ergebnis 1Q *** 08:00 DE/Tui AG, Ergebnis 1H *** 08:00 DE/Verbraucherpreise (endgültig) April *** 08:00 AT/Verbund AG, Ergebnis 1Q *** 08:00 GB/Imperial Brands plc, Ergebnis 1H 08:00 GB/Burberry Group plc, vorläufiges Jahresergebnis 08:30 TW/Foxconn Technology Group , Ergebnis 1Q *** 10:00 DE/Bilfinger SE, HV *** 10:00 DE/BMW AG, HV *** 10:00 DE/Compugroup Medical SE, HV *** 10:00 DE/K+S AG, HV *** 10:00 DE/Porsche Automobil Holding SE, Ergebnis 1Q *** 10:00 DE/Traton SE, HV *** 10:30 DE/Deutsche Börse AG, HV *** 11:00 DE/1&1 AG, HV 15:00 DE/Patrizia SE, 1Q (15:00 Analystenkonferenz) *** 16:30 US/Rohöllagerbestandsdaten (Woche) der staatlichen Energy Information Administration (EIA) Vorwoche 17:50 IT/Pirelli & C. SpA, Ergebnis 1Q 18:00 DE/Deutsche Euroshop AG, Ergebnis 1Q *** - EE/EZB-Ratsmitglied Muller, Vorstellung des Finanzstablitäts- berichts der Eesti Pank D O N N E R S T A G, 15. Mai 2025 06:00 DE/Adtran Networks SE, Ergebnis 1Q *** 06:55 DE/TAG Immobilien AG, Ergebnis 1Q *** 07:00 DE/Allianz SE, Ergebnis 1Q *** 07:00 DE/Ceconomy AG, Ergebnis 1H *** 07:00 DE/Deutsche Telekom AG, Ergebnis 1Q *** 07:00 DE/Merck KGaA, Ergebnis 1Q (09:30 PK) *** 07:00 DE/RWE AG, Ergebnis 1Q *** 07:00 DE/Siemens AG, Ergebnis 2Q (08:00 PK; 09:30 Analystenkonferenz) *** 07:00 DE/Thyssenkrupp AG, Ergebnis 1H 07:00 DE/Aareal Bank AG, Ergebnis 1Q 07:00 DE/Cewe Stiftung & Co KGaA, Ergebnis 1Q 07:00 DE/Grenke AG, ausführliches Ergebnis 1Q 07:00 DE/Schott Pharma AG & Co KGaA, ausführliches Ergebnis 1H 07:00 DE/Südzucker AG, Jahresergebnis 07:00 DE/Thyssenkrupp Nucera AG & Co. KGaA, Ergebnis 2Q (10:00 PK) *** 07:30 DE/Nagarro SE, Ergebnis 1Q *** 07:30 DE/Prosiebensat1 Media SE, Ergebnis 1Q *** 07:30 DE/Talanx AG, ausführliches Ergebnis 1Q (08:00 PK) 07:30 DE/Aumann AG, Ergebnis 1Q 07:30 DE/Dermapharm Holding SE, Ergebnis 1Q 07:30 DE/Douglas AG, Ergebnis 2Q 07:30 DE/Hamburger Hafen und Logistik AG (HHLA), Ergebnis 1Q 07:30 DE/Mutares SE & Co KGaA, Ergebnis 1Q 07:35 DE/MLP SE, Ergebnis 1Q (10:00 PK) 07:45 FR/Engie SA, Ergebnis 1Q 07:55 DE/Energiekontor AG, Ergebnis 1Q 08:00 DE/Jost Werke SE, Ergebnis 1Q 08:00 DE/Villeroy & Boch AG (V&B), Ergebnis 1Q 08:00 DE/Wüstenrot & Württembergische AG (W&W AG), Ergebnis 1Q *** 08:00 DE/Großhandelspreise April *** 08:00 GB/National Grid plc, Jahresergebnis *** 08:00 GB/BIP (1. Veröffentlichung) 1Q *** 08:00 GB/BIP Monat März *** 08:00 GB/Handelsbilanz März *** 08:00 LU/RTL Group SA, Ergebnis 1Q *** 08:30 DE/Bertelsmann SE & Co KGaA, Ergebnis 1Q *** 09:50 AT/EZB-Direktor Elderson, Video-Botschaft für Green Finance Konferenz der OeNB *** 10:00 DE/Aixtron SE, HV *** 10:00 DE/Commerzbank AG, HV *** 10:00 DE/Eon SE, HV *** 10:00 DE/Heidelberg Materials AG, HV *** 10:00 DE/Hugo Boss AG, HV 10:00 DE/BayernLB, Ergebnis 1Q 10:00 DE/Elmos Semiconductor SE, HV *** 11:00 DE/United Internet AG, HV 11:00 DE/Borussia Dortmund GmbH & Co KGaA, Ergebnis 3Q *** 11:00 EU/BIP (2. Veröffentlichung) 1Q *** 11:00 EU/Industrieproduktion März *** 12:15 NL/EZB-Vizepräsident De Guindos, Keynote bei jährlicher Generalversammmlung der ISDA *** 13:00 US/Walmart Inc, Ergebnis 1Q 13:30 CN/Alibaba Group Holding Ltd, Jahresergebnis und Ergebnis 1Q *** 13:30 FR/EZB-Direktor Cipollone, Fireside Chat mit EZB-Ratsmitglied Villeroy de Galhau bei Digitalkonferenz *** 14:30 US/Einzelhandelsumsatz April *** 14:30 US/Empire State Manufacturing Index Mai *** 14:30 US/Erzeugerpreise April *** 14:30 US/Philadelphia-Fed-Index Mai *** 15:15 US/Industrieproduktion und Kapazitätsauslastung April *** 16:00 US/Lagerbestände März F R E I T A G, 16. Mai 2025 *** 01:50 JP/BIP 1Q *** 07:30 CH/Compagnie Financiere Richemont SA, Jahresergebnis (09:30 Analysten- und Pressekonferenz) 08:00 DE/Baugenehmigungen März *** 09:30 DE/EZB-Direktor Cipollone, Eröffnungsrede bei Treffen des Euro Cyber Resilience Board for pan-European Financial Infrastructures *** 10:00 DE/Hella GmbH & Co KGaA, HV *** 10:00 DE/Volkswagen AG (VW), HV 10:00 DE/Elringklinger AG, HV *** 11:00 DE/TAG Immobilien AG, HV 11:00 DE/Dürr AG, HV *** 11:00 EU/Handelsbilanz März *** 14:30 US/Baubeginne/-genehmigungen April *** 14:30 US/Import- und Exportpreise April *** 16:00 US/Index Verbraucherstimmung Uni Michigan (1. Umfrage) Mai *** 17:00 US/EZB-Chefvolkswirt Lane, Teilnahme an Panel zu "Central Bank Communications and Uncertainty" - DE/Biontech SE, HV ===

