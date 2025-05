Die Vonovia-Aktie zeigt sich auch zum Wochenschluss stark. Spannend wird es aber vor allem in der kommenden Woche. Am Mittwoch wird der Immobilienriese seine Zahlen für das erste Quartal 2025 vorstellen. Vonovia dürfte dabei einen ordentlichen Gewinnsprung verkünden.Die Berichtssaison erreicht auch die deutsche Immobilienwirtschaft. Branchenprimus Vonovia wird am Mittwoch seine Bücher öffnen. Die Konsensprognose liegt bei einem Quartalsgewinn von 0,48 Euro je Aktie. Vor einem Jahr lag das Plus bei ...

Den vollständigen Artikel lesen ...