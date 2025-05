wO Börsenlounge: Apple | Amazon | Airbus - Peking schickt DAX Richtung Allzeithoch

Peking signalisiert Gesprächsbereitschaft mit den USA und schon sind alle anderen Sorgen vergessen. Der DAX zieht kräftig an und nähert sich der Marke von 23.000 Punkten. Jetzt kommt es auf die US-Arbeitsmarktdaten an!Apple pendelt zwischen Plus und Minus Obwohl Apple die Erwartungen der Analysten geschlagen hat, wissen die Anleger nicht so recht, wie sie mit der Aktie umgehen sollen. Vorbörslich lag das Papier schon über drei Prozent im Minus, drehte dann aber wieder ins Plus. Tim Cook bestätigte die Sorgen der Anleger wegen der Strafzölle und erklärte, dass sie Apple im laufenden Quartal mit rund 900 Millionen US-Dollar belasten. Ein Verkaufsgrund? Amazon mit ähnlichen Problem Auch der …

