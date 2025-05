Anteil österreichischer Großanleger am Streubesitz von ATX-Prime-Aktien beträgt laut S&P Global Market Intelligence nur mehr 7,7 Prozent. Man kann die Zahlen aber auch anders interpretieren. Nämlich so: Internationale Großinvestoren halten Austro-Stocks die Stange. So entfiel auf Institutionelle aus den USA per Ende 2024 ein Streubesitzanteil von 34 Prozent (im Jahr 2022 waren es 32,7 Prozent). Institutionelle Investoren aus UK folgten mit 21,1 Prozent (2022: 19,8 Prozent). Dann kamen Franzosen mit 7,8 Prozent (2022: 9,1 Prozent). ...

Den vollständigen Artikel lesen ...