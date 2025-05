Schon seit Ende der 90er gibt es die Grand-Theft-Auto-Spielereihe. Egal, ob GTA III, San Andreas oder doch GTA IV: Die Serie hat ganzen Generationen an Gamer:innen wundervolle Momente geschenkt. Diese Bilder lösen bei jedem Fan Nostalgie-Feeling aus. Viele hatten es befürchtet, jetzt hat es sich bestätigt: Grand Theft Auto 6 wird nicht im Herbst 2025 erscheinen. Stattdessen, so gab Rockstar Games nun bekannt, wird das Spiel am 26. Mai 2026 erscheinen. ...

