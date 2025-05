Hannover/Bonn (ots) -Der frühere CDU-Vorsitzende Armin Laschet wünscht sich ein stärkeres Engagement Europas für diplomatische Friedensbemühungen im Krieg in der Ukraine. Man müsse die Ukraine "mit den richtigen Mitteln" unterstützen und "es muss gleichzeitig darum gehen diesen Krieg zu beenden", sagte Laschet am Rande des Evangelischen Kirchentages. "Zu viele haben geglaubt, das lässt sich militärisch lösen, und wir sehen jetzt militärisch ist es nicht lösbar." Es müsse darum gehen, "die Ukraine mit den richtigen Mitteln zu unterstützen" und "Wege zu finden diesen Krieg zu beenden", so der CDU-Politiker gegenüber dem Fernsehsender phoenix.Europa habe die Chance verpasst, diplomatische Lösungen aufzuzeigen. Jetzt wollten viele Europäer an den Verhandlungen zwischen den USA und Russland beteiligt werden, aber "als Trump noch nicht Präsident war, hat man es nicht versucht". Mit Blick auf das Telefonat des geschäftsführenden Bundeskanzlers Olaf Scholz mit dem russischen Präsidenten Putin im vergangenen Jahr betont Laschet, jeder, der versucht habe, mit Russland zu sprechen, sei kritisiert worden, "jetzt sind wir genau an dem Punkt, dass das die Amerikaner machen".Im Hinblick auf die europäische Verteidigungsfähigkeit fordert Laschet eine europäische Verteidigungsunion. Eine neue deutsche Regierung müsse das Weimarer Dreieck wiederbeleben und den Kontakt zu Frankreich und Polen suchen. "Wir Europäer müssen selbst stark sein", so Laschet.Das gesamte Interview sehen Sie hier: https://phoenix.de/s/NZLPressekontakt:phoenix-KommunikationTelefon: 0228 / 9584 192kommunikation@phoenix.deTwitter.com: phoenix_deOriginal-Content von: PHOENIX, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6511/6024919