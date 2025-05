Nach Hims & Hers Health der zweite Trading-Volltreffer in wenigen Tagen: Wie die sharedealsPlus-Community den perfekten Einstieg bei MIND Technology erwischte. Nur ein paar Minuten Aufwand trennen Dich davon, bei den nächsten Depot-Partys dabei zu sein! Während bei den meisten Anlegern aufgrund des schwachen ersten Börsenquartals Katerstimmung herrscht, sind sharedealsPlus-Mitglieder wieder regelmäßig in Feierlaune. Nach Hims & Hers Health gibt es ...

Den vollständigen Artikel lesen ...