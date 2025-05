München (ots) -Das Thema: "Trumps Ukraine-Deal: Neue Hoffnung auf Frieden?"US-Präsident Donald Trump dringt weiter auf die Umsetzung seiner Vorschläge für einen Frieden in der Ukraine. Das gerade unterzeichnete Rohstoffabkommen zwischen Washington und Kiew weckt dort Hoffnung auf ein langfristiges Engagement der USA. Trumps Plan sieht Zugeständnisse an den russischen Präsidenten Wladimir Putin vor und fordert von dem ukrainischen Präsidenten Selenskyj unter anderem schmerzhafte Gebietsabtretungen. Rücken direkte Friedensverhandlungen zwischen Russland und der Ukraine jetzt näher? Und welche Folgen hätte das für Europa und die NATO-Mitgliedsstaaten?Gäste:Sigmar Gabriel (Bundesaußenminister a. D.)Nicole Deitelhoff (Politikwissenschaftlerin, Leibniz-Institut für Friedens- und Konfliktforschung)Rebecca Barth (ARD-Korrespondentin in der Ukraine)Franz-Stefan Gady (Militäranalyst, International Institute for Strategic Studies in London)Pressekontakt:"Caren Miosga" ist eine Gemeinschaftsproduktion der ARD, produziert von der MIO media im Auftrag des NDR.Redaktion: Bianca Leitner (NDR)Pressefotos von Caren Miosga und druckfähiges Bildmaterial zur aktuellen Sendung (immer montags) unter www.ard-foto.dePressekontakt:Dr. Lars Jacob, ARD-Programmdirektion/Presse und InformationTel.: 089/558944-898, E-Mail: lars.jacob@ard.dePresseanfragen an Caren Miosga:Stephan Clausen, K E T A N O, Tel.: 030 28 48 48 15, E-Mail: clausen@ketano.deOriginal-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6694/6024947