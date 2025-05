München (ots) -Aus aktuellem Anlass ändert Das Erste sein Programm und strahlt heute, am 2. Mai, um 20:15 Uhr einen zehnminütigen "Brennpunkt" (ARD Hauptstadtstudio) aus.2. Mai 202520:15 - 20:25 UhrBrennpunkt: AfD ist gesichert rechtsextremistisch - was sind die Folgen?Moderation: Matthias DeißGäste: Tino Chrupalla (AfD) und Nancy Faeser (SPD)Das Bundesamt für Verfassungsschutz hat die AfD auf Bundesebene als "gesichert rechtsextremistisch" eingestuft. Die Behörde hat ein Gutachten mit mehr als 1.000 Seiten erstellt und die Einstufung mit "der die Menschenwürde missachtenden, extremistischen Prägung der Gesamtpartei" begründet.Noch nie in der Geschichte der Bundesrepublik wurde die größte Oppositionspartei als gesichert rechtsextremistisch eingestuft. Was bedeutet das für die Demokratie? Zieht die Einstufung durch den Verfassungsschutz ein Verbotsverfahren der AfD nach sich? Und wie reagiert die Partei?Im Brennpunkt "AfD gesichert rechtsextremistisch - was sind die Folgen?" stellen sich der Partei- und Fraktionsvorsitzende der AfD, Tino Chrupalla, und die amtierende Innenministerin Nancy Faeser (SPD) den Fragen von Matthias Deiß, stellvertretender Studioleiter im ARD-Hauptstadtstudio.Beiträge von Nadine Bader/Julie Kurz und Gabriele Dunkel/Oliver SalletDie "Brennpunkt"-Sendungen im Ersten werden zusätzlich zur Live-Untertitelung auch mit einer Übersetzung in Deutsche Gebärdensprache (DGS) angeboten - im Internet als Live-Stream und über HbbTV. Im Anschluss an die Sendung ist sie in der ARD Mediathek on demand abrufbar.Redaktion: Kerstin PalzerPressekontakt:ARD-Hauptstadtstudio, Kommunikation, Tel.: 030/2288 1100,E-Mail: presse@ard-hauptstadtstudio.deOriginal-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6694/6024965