21Shares und Sui schließen sich zusammen um Sui-Netzwerk zu erweitern

21Shares und Sui bündeln Kräfte, um weltweit den Blockchain-Zugang zu verbessern und institutionelles Vertrauen in Sui-Infrastruktur zu stärken.

21Shares und Sui starten globale Partnerschaft für Blockchain-Zugang

Der Krypto-ETP-Anbieter 21Shares und das Layer-1-Blockchain-Protokoll Sui haben eine strategische Partnerschaft geschlossen, wie aus einer Pressemeldung hervorgeht. Ziel der Zusammenarbeit ist es, den weltweiten Zugang zum Sui-Netzwerk zu erweitern und das institutionelle Vertrauen in die Blockchain-Infrastruktur weiter zu stärken. Der Schulterschluss erfolgt in einer Phase wachsender Nachfrage nach skalierbaren Lösungen für reale digitale Vermögenswerte.

Neue Impulse für institutionelle Anwendungen

Im Rahmen der Kooperation sind gemeinsame Produkte, Forschungsinitiativen und weitere Projekte geplant. Die Partner setzen auf die technologische Leistungsfähigkeit von Sui, dessen Blockchain mit paralleler Transaktionsverarbeitung, sub-sekündlicher Finalität und nutzerfreundlichem Design überzeugt. Bereits jetzt dient die Plattform als Basis für stabile Tokenisierungsanwendungen - von Stablecoins bis hin zu Finanzlösungen im DeFi-Bereich. Institutionelle Akteure wie Ondo oder ATHEX nutzen Sui unter anderem für tokenisierte Staatsanleihen und Fundraising-Initiativen.

Brücke zwischen Web2-Komfort und Web3-Innovation

Sui wurde von ehemaligen Meta-Ingenieuren entwickelt und verfolgt den Anspruch, eine blockchainbasierte Infrastruktur zu etablieren, die sich sowohl an Verbraucher als auch an Unternehmen richtet. Features wie zkLogin ermöglichen gaslose und damit gebührenfreie Transaktionen, während Endnutzer über Geräte wie die SuiPlay0X1-Konsole direkt angebunden werden. Das Netzwerk vereint damit niedrige Eintrittsbarrieren mit hoher technischer Komplexität.

21Shares mit wachsender Präsenz in den USA

Die Partnerschaft mit Sui markiert für 21Shares auch einen weiteren Schritt auf dem Weg zur Expansion in den US-Markt. Nach Jahren des Wachstums in Europa rückt nun Nordamerika stärker in den Fokus. Laut Unternehmensangaben folgt die Entscheidung nicht nur einer strategischen Vision, sondern auch der spürbaren Nachfrage von Investoren nach Zugang zu innovativen Blockchain-Lösungen.

Vertrauen in Sui als langfristige Infrastruktur

Für beide Seiten ist die Zusammenarbeit ein Signal: Während 21Shares seine Position als Vermittler zwischen traditionellen und dezentralen Finanzwelten festigt, sieht sich Sui durch das institutionelle Interesse in seinem Ansatz bestätigt. Die Plattform versteht sich als globales Koordinationsnetz für digitale Vermögenswerte - eine Vision, die durch die Partnerschaft neue Reichweite gewinnt.