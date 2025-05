Straßburg (ots) -ARTE trauert um seinen ehemaligen Vizepräsidenten Jörg Rüggeberg.Der Medienmanager und Jurist war von 1995 bis 1998 als ARTE-Vizepräsident an der Seite von Jerôme Clément, dem Gründungspräsidenten des Senders, tätig. Davor war Jörg Rüggeberg von 1985 bis 1995 Chef-Justiziar des Südwestfunks (SWF), der Vorgängeranstalt des SWR in Baden-Baden.Durch sein engagiertes Eintreten für eine europäische Medienkultur und für die Stärkung der europäischen Perspektive im öffentlich-rechtlichen Rundfunk hat Jörg Rüggeberg ARTE in der Anfangszeit des Senders entscheidend geprägt und vorangebracht.ARTE ist Jörg Rüggeberg für sein Engagement zu größtem Dank verpflichtet."Jörg Rüggeberg hat in den frühen Jahren von ARTE wichtige Weichen gestellt und maßgeblich dazu beigetragen, dass der Sender sich in der deutsch-französischen und europäischen Medienlandschaft etablieren konnte. Auch nach seiner Amtszeit als Vizepräsident blieb er ARTE eng verbunden. Wir sprechen seiner Familie unser tiefstes Mitgefühl aus", erklärte ARTE-Präsidentin Heike Hempel.Pressekontakt:Maria Flügel maria.fluegel@arte.tv | +33 3 90 14 21 63Original-Content von: ARTE G.E.I.E., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/9021/6024971