Bonn (ots) -Die Zeit hat 2024 die meisten Journalistenpreise in Deutschland gewonnen. Das ist das Ergebnis einer exklusiven Auswertung des journalists, der zum vierten Mal die "Redaktionen des Jahres" kürt. Dafür wurde ausgewertet, welche Redaktionen wie viele Journalistenpreise gewonnen haben. Die Zeit liegt mit 29 Auszeichnungen vor dem WDR mit 24 Auszeichnungen und dem SWR mit 23 Auszeichnungen.Die Redaktion der Zeit steht damit zum zweiten Mal in Folge auf Platz eins des Rankings. Unter den Auszeichnungen für die Zeit finden sich namhafte Awards wie der Theodor-Wolff-Preis und der Deutsche Reporter:innen-Preis. "Wir freuen uns riesig über die Erfolge unserer Kolleginnen und Kollegen!", sagt die stellvertretende Zeit-Chefredakteurin Charlotte Parnack. "Sie bestärken uns auch in Art und Rhythmus der Zusammenführung von Zeit und Zeit Online: Entscheidend bleibt dabei, auf allen Bühnen den besten Journalismus zu bieten. Allen Preisträgerinnen und Preisträgern einen herzlichen Glückwunsch!"Die Top Ten der "Redaktionen des Jahres" 2024:1. Zeit (29 Auszeichnungen)2. WDR (24 Auszeichnungen)3. SWR (23 Auszeichnungen)4. BR (22 Auszeichnungen)5. NDR (20 Auszeichnungen)6. ZDF (18 Auszeichnungen)7. Deutschlandradio (17 Auszeichnungen)8. RBB (13 Auszeichnungen)9. Der Spiegel (12 Auszeichnungen)10. MDR (8 Auszeichnungen)Der journalist zeichnet seit vier Jahren die "Redaktionen des Jahres" aus. Dafür wurden 131 Journalistenpreise aus dem Jahr 2024 ausgewertet. In die Wertung kamen jeweils die ersten Plätze, gegebenenfalls in verschiedenen Kategorien. Bisherige "Redaktionen des Jahres" sind: Süddeutsche Zeitung (2021), NDR (2022) und Zeit (2023).Die detaillierte Auswertung steht in der Mai-Ausgabe des journalists, die heute erscheint, sowie auf www.journalist.de Der journalist ist mit einer Druckauflage von 27.000 Exemplaren (IVW) das größte und wichtigste Magazin für Journalismus in Deutschland. Herausgeber ist der Deutsche Journalisten-Verband, Verlag: Journalismus3000 GmbH.