NEW YORK (dpa-AFX) - Die im Zuge des Quartalsberichts geschürten Zollsorgen haben am Freitag die Aktien von Apple belastet. Während die Titel des iPhone-Herstellers um zuletzt 3,8 Prozent absackten, konnte der ebenfalls mit Zahlen aufwartende Online-Händler Amazon seine frühen Kursverluste zuletzt auf 0,1 Prozent reduzieren.

Ihrer Rolle als Trendsetter für den Technologiesektor wurden die Aktien der beiden Tech-Riesen damit am Freitag nicht gerecht, denn für die übrigen Papiere aus dem Kreis der sieben schwergewichtigen Tech-Riesen ("Magnificent 7") gab es kräftige Kursgewinne, genauso wie an der ganzen Nasdaq-Börse. Robuste Jobdaten haben die US-Börsen zu Wochenschluss generell weiter steigen lassen.

Apple konnte die Sorgen der Anleger hinsichtlich der größten Herausforderungen des Unternehmens, darunter steigende Zollkosten und eine Verlangsamung in China, nicht zerstreuen. So brachten die Ergebnisse für das zweite Quartal schlechter als erwartet ausgefallene Umsätze in Großchina mit sich. Besonders verstimmt reagierten die Anleger außerdem auf die Aussage, dass allein für das laufende Quartal wegen der US-Zölle mit zusätzlichen Kosten von 900 Millionen Dollar gerechnet wird.

Analyst David Vogt von der schweizerischen Bank UBS schrieb, die Zollunsicherheit belaste den Ausblick auf das zwei Quartal und auch die Perspektive für den Rest des Jahres sei getrübt. Er befürchtet, dass die Zielsetzungen für das dritte, im September auslaufende Jahresviertel noch mehr darunter leiden könnten. Das Analysehaus Jefferies nahm die größer werdenden Zollbelastungen sogar gleich zum Anlass, um den iPhone-Hersteller auf "Underperform" abzustufen.

Auch der Online-Händler Amazon warnte vor Zollauswirkungen, die sich im laufenden Quartal mit schwankenden Währungskursen und Rezessionsängsten paaren könnten. Einige Analysten wie Ingo Wermann von der DZ Bank nahmen die "hohe Zoll-Unsicherheit" hier auch zur Kenntnis, blieben in Summe aber zuversichtlich. Wermann verwies auf mittel- bis langfristige Chancen, Marktanteile zu gewinnen. Zudem verfügten die wachstumsstarken Gewinntreiber Web Services (AWS) und Onlinewerbung über sehr gute Perspektiven.

Wie die Nasdaq-Börse insgesamt hatten Amazon und Apple zuletzt deutliche Erholungen hinter sich, wobei Apple seit der panikartigen, zollbedingten Verkaufswelle von Anfang April mehr Boden gut gemacht hat. Nach der Schwäche am Freitag stehen sie mit einer Erholung um immer noch 21 Prozent besser da als Amazon mit knapp 18 Prozent. Auch der Nasdaq-100-Index hat sich in dieser Zeit um mehr als ein Fünftel erholt./tih/mis/he

US0231351067, US0378331005