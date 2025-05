Im April wurden in Norwegen 10.942 Elektroautos neu zugelassen - etwas weniger als im März, aber rund 900 E-Autos mehr als im April des Vorjahres. Knapp 11.000 neue E-Autos sind wir aus Norwegen schon fast gewöhnt. Was jetzt bemerkenswert ist: Das sind 97 Prozent aller Neuzulassungen in dem Land. Die 10.942 neuen Elektroautos im April sind 250 Neuzulassungen weniger als im März 2025 - also ein nahezu konstantes Niveau. Der Unterschied: Im März ...

