Obwohl sich die Märkte zuletzt erholt haben, verkaufen Insider mehrheitlich weiterhin Aktien. Bei diesen drei Werten sehen sie hingegen eine Kaufchance.Nachdem Donald Trump am 02. April 2025 umfangreiche Zölle verhängt hat, sind viele Aktienmärkte zunächst sehr stark eingebrochen, um sich bis heute (02.05.2025) nahezu vollständig wieder zu erholen. Ein Grund dafür könnte sein, dass sie nur ein Mittel zur Schließung neuer, für die USA vorteilhafter Handelsabkommen sind. Erfolgt eine Einigung zum Kauf von mehr US-Produkten, könnten sie auch wieder wegfallen. Dennoch haben die USA in den vergangenen Jahrzehnten eine starke China-Abhängigkeit aufgebaut, die nun in Kombination mit Zollerhöhungen …