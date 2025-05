Diese ETFs laufen aktuell einfach. Teilweise sind sie schon mit 40 Prozent seit Jahresbeginn unterwegs und kennen kein Ende. Auf welche Momentum-ETFs Anleger jetzt setzen sollten. Die besten ETFs seit Jahresbeginn 1. L&G Gold Mining UCITS ETF mit 40,00 Prozent Plus (WKN: A0Q8HZ) 2. iShares EURO STOXX Banks 30-15 UCITS ETF (DE) mit 32,10 Prozent Plus (WKN: 628930) 3. iShares MSCI Poland UCITS ETF USD (Acc) mit 28,50 Prozent Plus (WKN: A1H5UP) Dabei ...

Den vollständigen Artikel lesen ...