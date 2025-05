eXp Realty konzipiert die Gewinnung und Entwicklung von Agenten neu - mit einem Modell, das auf stärkere Unterstützung, schnellere Einarbeitung und nachhaltiges Wachstum ausgelegt ist

BELLINGHAM, Washington, May 02, 2025®, "das am stärksten auf Makler ausgerichtete Immobilienmaklerunternehmen der Welt" und die wichtigste Tochtergesellschaft von eXp World Holdings, Inc. (Nasdaq: EXPI), startet heute offiziell sein innovatives Co-Sponsor-Programm und eröffnet damit beispiellose Möglichkeiten zur Zusammenarbeit und zum Wachstum in seinem globalen Maklernetzwerk.

Das Co-Sponsor-Programm wurde erstmals im April auf der globalen Veranstaltung von eXp, der eXpcon Montréal, angekündigt und definiert neu, wie Agentenbeziehungen Produktion, Gewinnung und Bindung vorantreiben können. Die Initiative ermöglicht es neuen eXp-Agenten und Handelsberatern, nicht nur einen Hauptsponsor, sondern auch einen Co-Sponsor zu benennen - eine zusätzliche Führungskraft, die ergänzende Fähigkeiten mitbringt, um ihren Erfolg zu beschleunigen.

"Hier geht es darum, zu würdigen, wie echter Einfluss und Unterstützung in unserer Branche funktionieren", sagte Leo Pareja, CEO von eXp Realty. "Jetzt können Agenten und Berater zwei verschiedene Stärken nutzen. Vielleicht ist ein Sponsor ein Marketingprofi, während der andere sich im operativen Geschäft oder in der Teamentwicklung auszeichnet. Diese Art der Zusammenarbeit ist nicht nur inspirierend, sie verkürzt auch die Zeit, vervielfacht die Ergebnisse und stärkt unsere gesamte Community. Es geht nicht nur um die Werkzeuge, sondern auch darum, mit wem Sie in Kontakt stehen und wie schnell Sie gemeinsam mit ihnen lernen und wachsen können."

Highlights des Co-Sponsor-Programms:

Unterstützung durch doppelte Sponsorenschaft : Agenten können jetzt sowohl einen Hauptsponsor als auch einen Co-Sponsor benennen und so mehr Unterstützung durch mehrere Führungskräfte mit unterschiedlichen Stärken erhalten.

: Agenten können jetzt sowohl einen Hauptsponsor als auch einen Co-Sponsor benennen und so mehr Unterstützung durch mehrere Führungskräfte mit unterschiedlichen Stärken erhalten. Anreizbasierte Zusammenarbeit : Co-Sponsoren erhalten eine Umsatzbeteiligung der Stufe 1 und einen Schnellstartbonus von 50 %. Damit werden diejenigen belohnt, die eine bedeutende Rolle bei der Unterstützung des Erfolgs neuer Agenten spielen.

: Co-Sponsoren erhalten eine Umsatzbeteiligung der Stufe 1 und einen Schnellstartbonus von 50 %. Damit werden diejenigen belohnt, die eine bedeutende Rolle bei der Unterstützung des Erfolgs neuer Agenten spielen. Keine Änderung der Kernstruktur : Hauptsponsoren behalten vollen Zugriff auf Umsatzbeteiligungen, Beteiligungsmöglichkeiten und bestehende Vorteile der Stufen 2-7.

: Hauptsponsoren behalten vollen Zugriff auf Umsatzbeteiligungen, Beteiligungsmöglichkeiten und bestehende Vorteile der Stufen 2-7. Stärkeres Onboarding und stärkere Bindung : Das Programm verbessert das Onboarding von Agenten durch mehr Kontaktpunkte, Fachwissen und Support.

: Das Programm verbessert das Onboarding von Agenten durch mehr Kontaktpunkte, Fachwissen und Support. Auf Skalierung ausgelegt : Durch die Erweiterung des Unterstützerkreises fördert das Co-Sponsor-Programm nachhaltiges Wachstum über Organisationen und Regionen hinweg.

: Durch die Erweiterung des Unterstützerkreises fördert das Co-Sponsor-Programm nachhaltiges Wachstum über Organisationen und Regionen hinweg. Vollständiges Support-Toolkit verfügbar: Agenten können sofort auf ein Co-Sponsor-Toolkit mit Schulungen, Vorlagen und Ressourcen unter exptoolkit.com/co-sponsor (https://exptoolkit.com/co-sponsor) zugreifen.

Durch die Formalisierung der gemeinsamen Führung und die Abstimmung von Anreizen verstärkt das Co-Sponsor-Programm das Engagement von eXp für Innovation, Community und agentenorientiertes Wachstum.

"Diese Innovation basiert auf der tatsächlichen Arbeitsweise der Agenten", sagte Pareja. "Es geht darum, zuzuhören, zielgerichtet zu reagieren und unseren Agenten sowie Beratern mehr Möglichkeiten zum Erfolg zu bieten."

Weitere Informationen finden Sie unter https://exptoolkit.com/co-sponsor.

Über eXp World Holdings, Inc.

eXp World Holdings, Inc.

SUCCESS® Enterprises, gegründet vom SUCCESS®-Magazin, ist seit 1897 ein vertrauenswürdiger Name in der persönlichen und beruflichen Entwicklung. Als Teil des eXp-Ökosystems bietet es Agenten Zugang zu wertvollen Ressourcen, um ihre Fähigkeiten zu verbessern, ihr Geschäft auszubauen und langfristigen Erfolg zu erzielen. Weitere Informationen zu SUCCESS finden Sie unter success.com.

"Safe Harbor"-Erklärung

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne des Private Securities Litigation Reform Act aus dem Jahr 1995. Diese Aussagen spiegeln die aktuellen Erwartungen des Unternehmens und seiner Geschäftsführung wider, beinhalten jedoch bekannte und unbekannte Risiken und Unsicherheiten, die sich erheblich auf die tatsächlichen Ergebnisse auswirken könnten. Diese Aussagen beinhalten, sind aber nicht beschränkt auf, die erwarteten Vorteile der Anreizprogramme für Makler, ihr Potenzial, das Maklerwachstum zu beschleunigen, die Zusammenarbeit zu verbessern und Maklerorganisationen weltweit zu skalieren. Zu den wichtigen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich und nachteilig von den in den zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückten Ergebnissen abweichen, gehören Schwankungen auf dem Immobilienmarkt, Veränderungen bei der Mitarbeiterbindung oder -rekrutierung, die erfolgreiche Integration von Teams und Mitarbeitern in das Modell von eXp Realty, der Wettbewerb durch andere Maklerfirmen und andere Risiken, die von Zeit zu Zeit in den bei der US-Börsenaufsichtsbehörde SEC eingereichten Unterlagen des Unternehmens aufgeführt werden, einschließlich, aber nicht beschränkt auf die zuletzt eingereichten Quartalsberichte auf Formular 10-Q und den Jahresbericht auf Formular 10-K. Wir übernehmen keine Verpflichtung, diese Aussagen zu aktualisieren, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben.

Kontakt Media Relations:



eXp World Holdings, Inc.

mediarelations@expworldholdings.com

Kontakt Investor Relations:



Denise Garcia, Managing Partner

Hayflower Partners

investors@expworldholdings.com

Ein Foto zu dieser Mitteilung ist verfügbar unter https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/8d252eea-4d8e-42ab-bf1c-06f19c9529c6